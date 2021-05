Créer un film image par image: c’est aussi simple que cela avec l’application

Vous pouvez facilement créer un film image par image à l’aide de l’application pour Android et iPhone. Nous vous montrerons ce dont vous avez besoin, ce à quoi vous devez prêter attention et comment procéder au mieux.

Qu’est-ce qu’un film stop motion?

La technologie stop-motion est principalement utilisée dans le domaine de l’animation. Les représentants bien connus sont « Wallace & Gromit », « Shaun the Sheep », « Coraline » et « Nightmare before Christmas ». La particularité de ces films est qu’ils sont composés de quelques images ou photos individuelles. Celles-ci sont alignées et lues les unes après les autres, créant l’illusion que les objets stationnaires bougent réellement.

La bonne application stop-motion

Il existe de nombreuses applications stop-motion disponibles pour les smartphones. Une recommandation pour les débutants est l’application Stop Motion Studio, car elle est essentiellement gratuite et disponible pour Android et iPhone.





Stop Motion Studio est disponible pour Android, iOS et même Windows et MacOS.



La version de base gratuite vous permet d’enregistrer et d’éditer des films en stop-motion. De nombreux outils d’édition spéciaux n’y sont pas disponibles. Si vous aimez les vidéos en stop-motion, vous pouvez activer la version premium payante pour 4,99 EUR (Android) ou 5,99 EUR (iOS). Pour ce guide, cependant, nous nous limiterons dans un premier temps aux fonctions de la version gratuite.

Vous en avez besoin en termes d’équipement

Pour pouvoir enregistrer un film image par image, vous avez besoin d’un motif que vous pouvez filmer. Par exemple, de petites figures ou des objets qui peuvent être facilement déplacés dans un ensemble conviennent pour cela. Dans notre exemple, nous utilisons une figurine tricotée qui est censée ramper vers la caméra.

Ensuite, vous avez besoin d’une surface que vous pouvez utiliser comme « plateau de tournage » et sur laquelle toute l’action doit avoir lieu. Vous pouvez utiliser le sol ou une table pour cela. Pour commencer, il est préférable de travailler avec une surface plane plus grande. Vous pouvez également utiliser des paramètres plus complexes ultérieurement.





Un trépied vous aide à maintenir le smartphone en place.



Très important: pour qu’un enregistrement image par image soit réussi, votre smartphone doit rester immobile tout le temps et l’angle de la caméra ne doit pas changer. Par conséquent, pour une telle tâche, vous avez besoin d’un trépied ou d’un trépied sur lequel vous pouvez placer l’appareil. Comme pour toute vidéo, vous avez également besoin de suffisamment de lumière pour que quelque chose puisse être vu dans l’enregistrement.

Enregistrez un film en stop motion avec Stop Motion Studio

Après avoir rassemblé vos accessoires et votre équipement et configuré la configuration, démarrez l’application et appuyez sur la fenêtre avec le symbole plus dans le menu Démarrer. Cela vous amènera au mode d’enregistrement.

Dans le mode d’enregistrement, vous trouverez une vue de la caméra très familière. Cependant, le bouton d’enregistrement ne démarre pas un enregistrement vidéo, mais prend simplement une photo. Après avoir appuyé dessus, vous pouvez modifier la position des figures et des objets au minimum, puis prendre l’image suivante.





Les images individuelles peuvent être enregistrées à l’aide du bouton d’enregistrement.



De cette façon, vous vous frayez un chemin à travers la scène image par image. Plus vous prenez d’images individuelles, plus les mouvements apparaîtront en douceur plus tard dans le film fini. Mais attention à ne pas oublier une seule image importante. En théorie, vous pouvez l’enregistrer plus tard, puis le faire glisser en place dans l’application. Cependant, il sera difficile de trouver la position et l’angle sous lesquels un objet doit être dans une certaine image avec une précision millimétrique lors de la prise d’une photo ultérieure afin que la connexion à l’image précédente et suivante fonctionne.

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez regarder la vidéo entière une fois en utilisant la flèche sous le bouton d’enregistrement. Si vous êtes satisfait de votre enregistrement, vous pouvez passer en mode édition à l’aide de la flèche en haut à gauche.

Modifier la vidéo en stop motion

Dès que votre enregistrement est dans la boîte, vous pouvez toujours le modifier – si vous le souhaitez, vous pouvez également le modifier image par image. Entre autres choses, vous pouvez spécifier la vitesse de lecture de la scène enregistrée. Ce qui suit s’applique: Plus vous avez pris d’images individuelles auparavant, plus vous pouvez exécuter la scène rapidement et plus les mouvements apparaissent fluides. Vous pouvez également ajuster le format de l’image. Si la scène enregistrée semble perdue au format 16: 9, par exemple, vous pouvez simplement passer en 4: 3.





Après l’enregistrement, vous pouvez toujours éditer la vidéo.



La plupart des fonctions d’édition se trouvent derrière le paywall et ne peuvent être utilisées qu’après l’achat de la version premium de Stop Motion Studio. Une fois les modifications terminées, appuyez à nouveau sur la flèche en haut à gauche. Cela enregistre la vidéo image par image et vous pouvez la trouver sur l’écran d’accueil de l’application. De là, vous pouvez le télécharger ou le partager dans d’autres applications.

Résumé