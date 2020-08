Créer un fichier ISO sous Windows 10: il faut donc continuer

Si vous souhaitez créer une copie identique d’une série de fichiers comprenant la structure de dossiers, un fichier ISO est un bon choix. Parce qu’avec lui, ce processus peut être automatisé. Vous pouvez enregistrer une image dite ISO sur un CD, un DVD ou une clé USB et enregistrer les fichiers afin de pouvoir y accéder facilement ultérieurement.

Qu’est-ce qu’un fichier ISO exactement?

Un fichier ou une image ISO est une image mémoire de certaines données qui peuvent se trouver sur un disque dur, un CD ou un DVD. Le système de fichiers, c’est-à-dire les dossiers, sous-dossiers et fichiers, est copié inchangé lors de la création du fichier ISO, ce qui signifie que les autorisations et autres informations supplémentaires sur les fichiers sont conservées. En termes simples, un fichier ISO est un type de conteneur avec des dossiers et des fichiers, similaire à un fichier ZIP.

Utilisations et avantages d’un fichier ISO

Si vous combinez des données telles que des images, des textes ou des fichiers musicaux dans un fichier ISO, cela présente un avantage décisif: vous ne disposez que d’un seul fichier que vous pouvez graver sur un DVD ou copier sur une clé USB, par exemple. Plus tard, vous pouvez accéder aux fichiers compressés dans l’image ISO comme s’ils se trouvaient sur votre disque dur.

La création d’un fichier ISO présente un autre avantage par rapport à la gravure de fichiers individuels sur DVD ou CD: si vous gravez des fichiers individuels sur un disque vierge, le processus de gravure peut être interrompu en raison d’interruptions de flux de données – et le DVD vierge ne l’est pas. plus utile. C’est beaucoup moins probable lors de la gravure d’un seul fichier ISO.

Autres avantages d’un fichier ISO:

Il est très facile de faire des copies d’un fichier ISO, beaucoup plus facilement qu’un DVD.

Si vous n’avez qu’un seul lecteur, vous pouvez utiliser un fichier ISO pour créer des copies de supports de données.

Vous pouvez recevoir une image ISO sur Internet si vous avez besoin des données originales d’un CD ou d’un DVD mais que vous ne les avez pas avec vous.

Dans le passé, les jeux étaient souvent copiés via des fichiers ISO. Mais les fabricants ont mis un terme à cela avec divers mécanismes. Les supports de données indiquent que le produit est protégé par des mesures de protection contre la copie.

Les DVD sont pratiquement toujours protégés contre la copie de nos jours.

Il est également possible de créer une image ISO amorçable. Cela s’applique aussi bien à Windows qu’à Linux. Cela signifie que vous pouvez démarrer votre ordinateur à partir d’une clé USB, par exemple.

Logiciel gratuit pour créer un fichier ISO

Vous ne pouvez pas créer un fichier ISO uniquement avec les outils intégrés de Windows 10 – vous avez besoin d’un logiciel supplémentaire. Par exemple, ces programmes gratuits sont recommandés:

Assurez-vous de ne télécharger les programmes que directement à partir du fournisseur. Si vous téléchargez le programme à partir d’autres sources, il arrive souvent qu’un logiciel de publicité cachée soit installé sur votre PC lors de l’installation. Tous les programmes fonctionnent de manière très similaire. Dans ce qui suit, nous expliquons comment créer un fichier ISO sous Windows 10 en utilisant AnyBurn comme exemple.

Créez des fichiers ISO avec AnyBurn: en seulement 7 étapes





Après avoir démarré le programme, sélectionnez “Créer une image à partir de fichiers / dossiers” puis …



… naviguez dans la fenêtre des fichiers en cliquant sur “Ajouter” aux dossiers et fichiers qui …



… que vous souhaitez enregistrer dans le fichier ISO. Lorsque vous avez fait votre choix …



… vous cliquez à nouveau sur “Ajouter” et les fichiers sélectionnés seront fusionnés. En bas, vous pouvez voir une barre verte indiquant l’espace restant dans votre fichier ISO. A lire : Apple CarKey est sorti, mais vous aurez besoin d'une nouvelle BMW pour l'utiliser



Lorsque tout est prêt, vous entrez l’emplacement de stockage et le nom du fichier, puis …



… créez votre fichier ISO.

Une fois que vous avez téléchargé, installé et démarré le programme AnyBurn, vous verrez d’abord une fenêtre de sélection dans laquelle vous pourrez choisir ce que le programme doit faire pour vous.

Voici comment vous procédez:

Pour créer une image ISO de fichiers sur votre ordinateur, cliquez sur “Créer une image à partir de fichiers / dossiers”. Dans la fenêtre de fichier qui apparaît maintenant, cliquez sur “Ajouter”. Cliquez maintenant sur les lecteurs de votre PC et sélectionnez un ou plusieurs dossiers ou fichiers. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur “Ajouter”. Les dossiers et fichiers sélectionnés apparaissent dans la fenêtre des fichiers. Si vous répétez ce processus, vous pouvez toujours ajouter plus de fichiers. La barre verte en bas indique l’espace restant sur le disque. Vous pouvez sélectionner le support de données à l’extrême droite en cliquant sur la flèche. Une fois que tous les fichiers ont été ajoutés, cliquez sur “Suivant”. Maintenant, vous entrez le nom de fichier souhaité du fichier ISO et l’emplacement de stockage, puis cliquez sur “Créer”. Le fichier ISO est maintenant généré. Lorsque le processus est terminé, vous quittez le programme en cliquant sur «Quitter». Vous pouvez trouver le fichier ISO à l’emplacement sélectionné.

Utilisation d’un fichier ISO: comme un lecteur de CD

L’utilisation d’un fichier ISO sous Windows 10 est facile. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer avec le bouton droit sur le fichier, puis de sélectionner «Déployer» dans le menu contextuel. Une fenêtre Explorateur apparaît alors avec les données enregistrées dans l’image ISO. En même temps, le fichier ISO est affiché et traité comme un lecteur de CD. En d’autres termes: le fichier ISO est un autre lecteur de CD pour le PC. Vous pouvez désormais faire tout ce que vous pouvez avec un lecteur de CD. Cependant, vous ne pouvez pas enregistrer d’autres fichiers dessus – une nouvelle image ISO doit être créée pour cela.

A lire : 5 idées pour des jardins radieux Créer un fichier ISO sous Windows: Les données peuvent être fournies en un clic de souris.

