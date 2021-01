Créer les conditions d’une «  paix durable  »: le centre conjoint russo-turc de surveillance de la paix commence ses travaux dans le Haut-Karabakh contesté

Un centre de surveillance conjoint a été ouvert par la Russie et la Turquie dans la région du Haut-Karabakh contestée par l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il est chargé d’enregistrer toutes les violations de la trêve et de contacter les deux parties si nécessaire.

Le centre a été établi dans la partie orientale de la région contestée du Karabakh, dont le contrôle a été remis à Bakou aux termes de l’armistice négocié par Moscou signé en novembre 2020. La Russie et la Turquie enverraient chacune 60 soldats pour servir à le centre.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du ministre azerbaïdjanais de la Défense Zakir Hasanov ainsi que des vice-ministres de la défense russe et turc. Le centre est devenu le résultat de « étroite collaboration » entre Moscou et Ankara, a déclaré le vice-ministre russe de la Défense, Aleksandr Fomin, lors de la cérémonie, ajoutant que sa création visait à créer «Conditions favorables à une paix durable» dans la région qui a fait l’objet d’un conflit territorial acharné pendant des décennies.

Le centre rassemblerait et vérifierait les informations sur toute violation de la trêve au Haut-Karabakh et surveillerait la situation dans la région. Il aura également des liens de communication directs avec les commandements militaires arméniens et azerbaïdjanais ainsi qu’avec la force russe de maintien de la paix dans la région.

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, ont discuté de la création du centre lors d’un appel téléphonique vendredi. Les deux dirigeants se sont félicités de ce développement et ont exprimé l’espoir que son travail stabiliserait davantage la situation dans la région contestée, a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

Le Haut-Karabakh a connu un conflit sanglant entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan l’année dernière. Les hostilités qui ont éclaté en septembre ont fait des milliers de morts et n’ont pris fin qu’en novembre après que Moscou a réussi à persuader les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais d’accepter de mettre fin aux combats. La Turquie a été un fervent partisan de Bakou tout au long du conflit et a offert de la main-d’œuvre et de l’équipement pour inverser le cours de la guerre en sa faveur.

La région a été une pomme de discorde entre les voisins du Caucase du Sud pendant des décennies, et ils avaient déjà mené une guerre sanglante à ce sujet entre 1988 et 1994.

Dans le cadre de la trêve de novembre, les soldats de la paix russes sont entrés dans le Haut-Karabakh pour séparer les parties belligérantes et enrayer toute provocation éventuelle. L’armée russe a également mis en place un centre de réponse humanitaire à Stepanakert, la capitale de fait de la région contestée.

Le contrôle de certaines zones du Haut-Karabakh étant passé à l’Azerbaïdjan dans le cadre de l’armistice, le col de montagne de 6 km, connu sous le nom de couloir de Lachin, reste la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie. Les soldats de la paix russes le protégeront pendant au moins cinq ans.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂