Créer des habitudes vous évite de mourir d’ennui pendant la pandémie

Lorsque l’écrivain Caroline Topperman a déménagé de Vancouver, au Canada, à Varsovie, en Pologne, en 2013, sa créativité s’est épanouie. Se promener dans les rues pavées bordées de cafés la remplit d’inspiration.

« Je suis ce genre de personne qui trouve [a criatividade] hors de moi. J’aime vraiment aller dans les galeries d’art, lire un livre et observer les gens », dit-elle.

Lorsque la pandémie de covid-19 a commencé, Topperman était retourné au Canada, dans une petite ville à la périphérie de Toronto.

Avec des activités réduites à la suite du verrouillage, Topperman admet qu’il a passé les deux prochains mois à pleurer.

« J’ai vraiment beaucoup ressenti cet isolement, car j’étais seul la plupart du temps. » Comme beaucoup de gens, elle a commencé à travailler uniquement à distance et a souffert du manque d’interaction en face à face.

L’un des travaux qu’elle terminait était d’écrire un article décrivant un développement immobilier. Avant, elle se promenait dans la propriété et utilisait des stimuli visuels comme inspiration – quelque chose qu’elle ne pouvait pas faire pendant le verrouillage.

Elle est également cofondatrice d’un groupe d’écrivains et dirigeait des ateliers en Ontario. Lorsque le groupe a migré vers le monde virtuel, elle a ressenti beaucoup de difficultés.

«Je travaille beaucoup mieux quand je peux me détendre et passer du temps avec les gens, être plus décontractée et échanger des idées», dit-elle. Pour de nombreuses personnes comme Topperman, l’isolement et le manque de stimulation tuent la créativité. Mais pour d’autres, la solitude alimente la pensée créative.

Pour chaque individu avec un blocage créatif pendant le verrouillage, il y en a plusieurs qui produisent plus que jamais. Après tout, qu’en est-il du verrouillage qui semble bloquer de manière créative certaines personnes tout en permettant à d’autres de s’épanouir ?

Alors que les contraintes perdurent, comprendre où et comment trouver des sources d’inspiration peut aider ceux qui luttent contre l’isolement à retrouver leur créativité.

Stimulation et ennui

Nous sommes fascinés par la créativité. C’est un domaine bien étudié, mais les scientifiques étudient toujours les processus de pensée qui génèrent des éclairs d’inspiration.

Scott Barry Kaufman, psychologue à Los Angeles et co-auteur de Wired To Create: Unraveling the Mysteries of the Creative Mind, décrit la créativité comme une combinaison de caractéristiques et d’habitudes qui peuvent sembler contradictoires.

Par exemple, deux caractéristiques communes importantes sont l’ouverture à de nouvelles expériences et la capacité de se sentir à l’aise avec ses pensées, dit-il.

Sandi Mann, professeur de psychologie à l’Université de Central Lancashire, Royaume-Uni, et auteur de The Science of Boredom: Why Boredom Is Good (« La science de l’ennui : pourquoi l’ennui est bon », en traduction libre), met en évidence deux facteurs opposés spécifiques comme nécessaire à la créativité : stimulation et ennui.

Selon elle, la réponse des gens à l’ennui détermine souvent s’ils sont capables d’explorer la créativité en période de solitude.

Ceux qui tirent normalement leur créativité de quelque chose de nouveau peuvent être plus susceptibles de se tourner isolément vers des appareils électroniques, car c’est une forme de stimulation.

En conséquence, ils peuvent avoir plus de mal à se laisser envahir par l’ennui, ce dont ils ont besoin pour être plus créatifs.

« Si vous laissez l’ennui s’installer, votre esprit va errer, vous aurez un peu plus de créativité », explique-t-il. Mann prétend, cependant, qu’il existe une dose idéale pour l’ennui, car trop peut drainer votre énergie. Et l’isolement a peut-être poussé l’ennui un peu au-delà de ce seuil idéal.

C’est le cas de Dannie-Lu Carr, coach en leadership, metteur en scène et auteur-compositeur-interprète du Sussex, au Royaume-Uni.

Avant la pandémie, Carr pouvait être créative seule; elle a été inspirée en parlant aux gens lors d’événements, puis en affinant ses idées au cours d’un long voyage solitaire en train ou en avion.

Mais pendant le verrouillage, sans l’explosion de stimuli pour interrompre de longues périodes d’isolement, Carr a eu plus de mal à être créatif.

« Je pense que isolément, c’est un espace mental différent. Lorsque vous cherchez cela, vous échouez », dit-il. L’inspiration qui vient du travail avec les autres lui manque également. Avant la pandémie, elle enregistrait un album.

« Je rencontrerais mon producteur et nous nous amusions en studio. Du coup, nous avons dû travailler à distance, et je l’ai trouvé très vide.

Il manque quelqu’un avec qui échanger des idées. « Je pense que nous avons perdu cette alchimie qui peut se produire lorsque vous êtes avec quelqu’un dans une pièce », dit-il.

Ceux qui atteignent leur «fin de l’ennui», comme le dit Mann, sont mieux à même d’explorer la créativité pendant de longues périodes d’isolement.

Katie Ruiz, une artiste américaine de 36 ans et voyageuse prolifique, a été contrainte de rester dans sa ville natale de San Diego, lorsque la pandémie de covid-19 a commencé.

Avant la pandémie, Ruiz était constamment en mouvement, conciliant de nombreuses tâches différentes, telles que l’enseignement et la garde d’enfants, en plus de ses projets artistiques.

Sa vie bien remplie lui a donné beaucoup d’inspiration, mais elle n’a souvent pas trouvé le temps ou l’énergie mentale pour transformer cette inspiration en travail créatif.

« J’ai souvent des idées qui circulent dans ma tête, mais il faut du temps et de la réflexion pour vraiment les concrétiser », explique-t-il. Depuis le début de la pandémie, Ruiz a connu une année très productive sur le plan artistique, créant plus de 40 peintures et sculptures. « Honnêtement, les œuvres que je crée pendant la pandémie sont des choses auxquelles je pense depuis cinq ans », révèle-t-il. « Je pense que j’ai eu un épuisement professionnel avant la pandémie d’aller à toutes les expositions d’art et à tous les événements, donc c’était une bonne pause. »

Cela dit, elle commence à manquer certains aspects de sa vie avant la pandémie. « Je suis définitivement prêt à voir de l’art et des amis, et à retrouver ma vie sociale. »

Nouveaux processus

Pour ceux qui ont du mal à accéder à leur créativité en ces temps étranges, cependant, cela peut valoir la peine de revoir votre processus créatif et même de redéfinir ce qui serait un stimulus utile.

Kaufman, qui dit qu’il souffre également d’un manque d’interaction en face à face, soupçonne que l’une des raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent ne pas être en mesure d’explorer leur créativité est qu’elles sont « bloquées dans les anciennes méthodes du processus créatif. devrait être. »

Il met les gens au défi d’élargir le sens de « nouvelles expériences ». « L’ouverture à l’expérience ne doit pas mourir parce que vous êtes coincé à la maison. »

Par exemple, de nouvelles « expériences intérieures » telles que la rédaction d’un journal, la pratique de la méditation et la pleine conscience sont toutes accessibles. Il a déjà été démontré que l’enregistrement des émotions, dit Kaufman, aide à la créativité.

Pour ceux dont les processus créatifs impliquent généralement une collaboration, Kaufman suggère de rejoindre des groupes virtuels ou de parler à des personnes dont les intérêts et les idées sont différents.

Lorsque vous avez ces conversations régulièrement, ajoute-t-il, « la créativité est inévitable à un moment donné ».

Kaufman dit qu’il pense qu’il existe de « réelles opportunités » de libérer la créativité si les gens sont prêts à penser différemment.

La clé, a-t-il dit, est d’accepter que l’ancienne méthode n’est plus viable. En fait, l’établissement d’un nouveau processus créatif était exactement ce que Topperman a aidé.

« Un jour, il m’est soudain venu à l’esprit que je me spécialisais en cinéma à l’université parce que j’étais une personne visuelle », dit-elle. « Je me suis souvenu que je suis aussi bon en photographie et j’ai commencé à regarder des photos sur mon téléphone portable. »

Utilisant ses photos de voyage comme motivation, elle a commencé à écrire régulièrement et a fini par renouer avec un vieil ami.

Ensemble, ils ont décidé de transformer leurs disques en livre, avec leur ami comme éditeur. Elle a aussi commencé à marcher régulièrement, et a fini par connaître sa ville à pied.

Et elle dit que voir des sculptures de glace, ainsi que de l’art local, l’a aidée à garder son esprit stimulé et à générer de nouvelles idées. Pour Carr, à son tour, faire de longues réunions virtuelles pour un café avec son producteur l’a aidée à lutter contre la solitude et la frustration de créer dans l’isolement.

Elle et Topperman disent que la chose la plus utile était de lâcher la pression de créer – quelque chose que les experts et les professionnels de la création conviennent est crucial pour le processus de création.

« Si vous abandonnez l’objectif ultime, vous avez plus de chances d’obtenir quelque chose », dit Carr. « L’essentiel est de ne pas insister sur la nécessité d’être créatif », ajoute Topperman. « La minute où je commence à me pousser, c’est à ce moment-là que mon cerveau s’arrête. »