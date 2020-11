Créer des énigmes pour Immortals Fenyx Rising était le plus grand défi, déclare Julien Galloudec d’Ubisoft

Karan Pradhan30 nov.2020 22:33:23 IST

«C’est un talent très spécifique et c’est presque un art de créer de bons défis et de bons puzzles», déclare Julien Galloudec, directeur de jeu associé d’Ubisoft Québec dans une conversation avec Tech2, exprimant beaucoup d’appréciation et d’admiration pour le processus. Son jeu Immortels Fenyx Rising – qui était connu jusqu’en septembre cette année environ comme Dieux et monstres – est un changement majeur par rapport à la Assassin’s Creed série sur laquelle il a déjà travaillé et il se trouve qu’elle sortira jeudi.

Tout comme le caoutchouc vulcanisé et la pénicilline avant lui, Immortels Fenyx Rising doit aussi sa genèse à un heureux accident – dans ce cas, c’était un Assassin’s Creed Odyssey bug qui a inspiré et conduit à IFRl’existence de. Mais le reste, comme le raconte Julien Tech2, n’était pas un accident.

«Le plus grand défi était l’aspect puzzle du jeu, car créer des puzzles était très nouveau pour nous», explique-t-il, ajoutant: «nous avions beaucoup à apprendre et à développer pour atteindre cet objectif.»

Les puzzles ne sont pas quelque chose que l’on associe normalement à la plupart des jeux du monde ouvert, mais alors, Immortels Fenyx Rising n’est pas la plupart des jeux du monde ouvert. Comme l’explique Julien, «nous voulions un monde ouvert. Nous voulions quelque chose de très basé sur l’action et de très intense. Nous voulions quelque chose d’inspiré de la mythologie grecque. Nous voulions aussi quelque chose de léger et avec beaucoup d’humour dans le ton, dans l’histoire, dans les personnages. Et nous avions également l’intention de rendre le voyage aussi stimulant et enrichissant que la destination.

Se lancer dans une mission ambitieuse comme celle-là signifiait également qu’il y avait beaucoup de recherches à faire et l’équipe a examiné toute une série de jeux – certains auxquels vous vous attendez, d’autres qui peuvent sembler un peu hors du champ gauche.

Outre les énigmes, le combat aérien était un autre aspect qui a donné à Julien et à sa compagnie une période difficile. «Cela ne ressemble pas à grand-chose, mais il est en fait très difficile de trouver le bon débit et le bon calibrage», note-t-il.

Ces derniers temps, chaque fois qu’il a été question de développement de jeux, des discussions passionnées sur les avantages et les inconvénients de la « culture crunch » ne sont pas loin derrière. Et tandis que d’autres industries ont leurs propres versions de la culture crunch, c’est la première fois que le sujet est disséqué largement et largement dans le contexte de l’industrie du jeu vidéo. «Oui, c’est assez classique», propose Julien, ajoutant: «C’est quelque chose qu’il faut éviter au maximum.»

Que ce soit pour respecter un délai ridiculement serré, les demandes des actionnaires ou les attentes d’un studio qui a déplacé les poteaux pour la énième fois, la culture du crunch existe presque partout. Mais cela aide-t-il vraiment? Pas selon Julien.

«Le retour sur investissement avec Crunch n’est pas aussi élevé que vous pourriez le penser, car même si cela signifie plus d’heures, à long terme, vous êtes tellement épuisé. Il y a des gens qui sont aussi très fatigués », explique-t-il,« ce n’est donc pas si génial en termes de production et évidemment en termes de travail avec les gens, c’est quelque chose qu’il faut éviter.

Qu’en est-il du cycle de production du jeu anciennement connu sous le nom de Dieux et monstres? «L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est quelque chose de très important chez Ubisoft Québec et à ce sujet, je pense que nous nous sommes bien débrouillés Immortels Fenyx Rising. »

