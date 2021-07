Creepshow Saison 3 arrive à frissonner en septembre

Depuis son lancement en 2015, le service de streaming d’horreur Shudder est un sac étrange. Bien qu’il ait rendu disponibles pour la première fois depuis toujours des horreurs vraiment anciennes et désagréables, son contenu original a été soit vraiment génial, soit vraiment, vraiment mauvais. Parmi sa collection gore-trempée, la plateforme a renoncé à de nouvelles versions de certaines franchises bien connues, telles que Critters : une nouvelle frénésie et Marionnettiste : Le plus petit Reich, et puis il y a l’anthologie de Stephen King et George A Romero, Spectacle d’horreur, dont il a été révélé qu’il a déjà une troisième saison à peu près prête à démarrer.

Spectacle d’horreur a commencé comme un film d’horreur sanglant ironique qui a été réalisé par Romero et a vu King avoir sa première chance d’écrire un scénario, en adaptant certaines de ses nouvelles et en en écrivant de nouvelles, pour rendre hommage aux bandes dessinées d’horreur des années 50 comme Contes de la crypte. Le film original est sorti en 1982 et a été un succès, rapportant 21 millions de dollars sur son budget de 8 millions de dollars, le montant brut le plus élevé pour une horreur de Warner Bros. cette année-là. Alors que les critiques étaient mitigées, une suite est arrivée en 1987, toujours basée sur le travail de King mais avec un scénario de Romero et non une réalisation. Une deuxième suite tardive est sortie en 2016, mais n’avait aucun lien réel autre que le nom et a atterri avec une approbation de 0% sur Rotten Tomatoes.

Alors que cela aurait généralement suffi à tuer toute reconnaissance de nom, Spectacle effrayant 3 a été heureusement vu par si peu que cela a permis à Shudder de choisir la franchise en tant que série d’anthologies; quelque chose qui ne peut être appelé qu’un match fait au paradis… ou peut-être que cela devrait être l’enfer. Quoi qu’il en soit, la première saison de Spectacle d’horreur a traîné sa carcasse en 2019 et a effacé le souvenir à peine présent du troisième film, obtenant une approbation à 97% de Rotten Tomatoes et étant l’une des meilleures raisons de souscrire un abonnement Shudder.

La saison 3 de Creepshow a été commandée en février et au Comic-Con, il a été annoncé que ces nouveaux épisodes seront diffusés le 23 septembre. La nouvelle saison comportera douze nouvelles histoires à travers six épisodes, et le garder dans la famille, l’un d’eux est intitulé « Mums » et est basé sur une nouvelle de Joe Hill, chanson de Stephen King.

« Nous avons une histoire de Joe Hill appelée ‘Mums’ que Rusty [Cundieff] réalisé, Ethan Embry joue dans. Il y a quelques histoires originales; l’histoire dans laquelle James joue s’appelle « Squelettes dans le placard » à propos d’un collectionneur d’accessoires qui, en fin de compte, est un fan tellement fanatique qu’il déterre des squelettes qui ont été utilisés dans des films pour les ajouter à sa collection d’accessoires », a déclaré Nicotero « Donc, c’est en quelque sorte basé sur la légende selon laquelle dans Dawn of the Dead et Poltergeist, ils utilisaient de vrais squelettes comme accessoires pour les films. J’ai toujours aimé l’idée du genre : « Attends, c’était une personne et son squelette a été utilisé ? » John Esposito a écrit le scénario, je l’ai réalisé et James est venu jouer quelques jours. »

Deux autres histoires taquinées par Nicotero étaient un clin d’œil à L’Exorciste appelé « Meter Reader », « The Last Subaraya », qui voit un marchand d’art découvrir un tableau rare qui ne va bien sûr pas lui porter chance, « Drug Traffic », mettant en scène une nuit monstrueuse pour un agent de patrouille frontalière , et « Queen Bee », examinant ce qui se passe lorsque certains enfants essaient d’obtenir des photos du nouveau bébé d’une idole de la pop à vendre aux tabloïds.

La nouvelle saison de Spectacle d’horreur arrive sur Shudder le 23 septembre, tandis que la saison 2 fait sa « première linéaire » sur AMC le 6 septembre.

