Creepshow La saison 3 se déroule, deux nouvelles saisons sortiront sur Shudder cette année

Sur la piste de la sortie de la bande-annonce de la saison 2 de Creepshow, Shudder, le service de streaming premium d’AMC Networks pour l’horreur, a annoncé le renouvellement de la série d’anthologies à succès Spectacle d’horreur pour une troisième saison. La prochaine saison 3 comprendra six épisodes, dont la première est prévue plus tard cette année. Le renouvellement précède les débuts de la saison deux de la série le 1er avril, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine. Il a également été annoncé que l’émission à succès sera également diffusée sur AMC à une date ultérieure.

Acteurs Ethan Embry (Grace et Frankie) et Andrew Bachelor, alias King Bach (À tous les garçons que j’ai aimés avant) se joindra en tant que guest stars dans Creepshow saison 3, avec plus de guest stars à annoncer à une date ultérieure. La série à succès Shudder est basée sur le film emblématique de 1982 de la légende de l’horreur George A. Romero du même nom, et elle est produite par le showrunner Greg Nicotero (Les morts qui marchent). Nicotero avait ceci à dire à propos de l’annonce de la saison 3.

« Au cours de notre production de la saison 2, Shudder était tellement satisfait de ce qu’ils voyaient qu’ils nous ont demandé de passer directement à la production pour une toute nouvelle troisième saison qui présentera certaines de nos histoires les plus ambitieuses à ce jour. » Je suis extrêmement reconnaissant envers l’équipe de Shudder pour l’opportunité de continuer à honorer le genre avec des histoires plus joyeuses et macabres sur non pas une, mais deux nouvelles saisons de Spectacle d’horreur cette année. »

Pendant que l’attente Spectacle d’horreur la saison 2 a été longue, l’attente est sur le point de porter ses fruits. Comme l’a déclaré Greg Nicotero, les fans d’horreur auront deux saisons de la série à espérer cette année, après avoir fait deux spéciales en 2020 pour compenser le manque de mises à jour de la saison 2. Une animation spéciale Creepshow et Un spécial vacances Creepshow ont été pleinement adoptés par le public d’horreur.

Craig Engler, directeur général de Shudder a également parlé de son enthousiasme à faire équipe avec Greg Nicotero à nouveau pour Spectacle d’horreur saison 3. « Il y a deux ans, Greg Nicotero et son équipe ont relancé le bien-aimé Spectacle d’horreur franchise avec une première saison spectaculaire suivie de deux émissions spéciales ambitieuses, élevant la barre pour ce que peut être une série d’anthologies d’horreur « , a-t-il déclaré. » Engler a poursuivi en disant: « Nous sommes ravis de proposer aux membres de Shudder deux saisons supplémentaires cette année, avec de nouveaux épisodes qui sont encore plus gros, meilleurs, plus choquants et hilarants, et qui sont vraiment à la hauteur du slogan de l’émission, « Le plus amusant que vous ayez jamais eu peur. » «

Au cours de sa première saison, Creepshow a battu des records pour Shudder en nombre de téléspectateurs, de nouvelles inscriptions d’abonnés et de minutes totales de streaming pour devenir l’émission la plus regardée de l’histoire de Shudder, suivie d’une diffusion réussie sur AMC. L’émission a été un succès auprès des critiques et des fans en tant que l’une des nouvelles séries de genre les mieux notées en 2019, avec une note de 97% sur l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Deadline a été le premier à annoncer la Spectacle d’horreur nouvelles de la saison 3.

Sujets: Creepshow, Shudder