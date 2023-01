Creed III : Sylvester Stallone sera-t-il là ?

in

La nouvelle suite du spin-off de rocheux Il sera diffusé sur grand écran le 3 mars. Il sera réalisé par Michael B. Jordan.

© IMDbSylvester Stallone et Michael B. Jordan.

le troisième film de croire ne sera pas un de plus pour Michael B Jordan, qui non seulement sera chargé d’y jouer le rôle principal, mais fera également ses débuts en tant que réalisateur. L’héritier des gants rocheuxle célèbre boxeur de Sylvester Stalloneest prêt à réapparaître sur grand écran le 3 mars.

Comme nous le savons bien, Rocky Balboa était un mentor et un entraîneur pour Credo d’Adonis dans sa carrière. Dans ce spin-off de rocheux nous avons également vu le caractère de Stallone contracter un cancer dont, bien qu’il soit guéri, on pourrait avoir des nouvelles dans le prochain film. Parce que? Car ce sera le premier film de la saga à ne pas avoir ce boxeur adoré.

Les raisons pourraient être liées à un différend entre Stallone Oui producteur Irwin Winkler, qui a conservé les droits sur le personnage. On dit que le protagoniste de la saga n’a pas voulu payer ces droits pour remettre à nouveau le boxeur sur grand écran. À l’époque, Stallone il a reçu 75 000 € pour les droits de cette histoire qu’il a lui-même créée.

Quelque chose de similaire s’est produit avec Ivan Dragoautre personnage mythique de la saga pour lequel un autre spin-off avait été prévu qui n’a finalement pas avancé à cause de Winkler. « Encore une fois, manger les restes d’un autre personnage merveilleux que j’ai créé sans même me le dire »déclaré Stallone en colère contre le producteur pour ne pas avoir cédé les droits du boxeur joué par Dolph Lundgren.

+Ce que Michael B. Jordan a dit à propos de l’absence de Rocky

En avril 2021, il a été officiellement confirmé que Rocky Balboa ne serait pas dans Credo III. à l’époque, Michael B Jordan Il a souligné que l’important allait être de se concentrer sur son personnage. « C’est toujours avec respect et avec beaucoup d’amour pour ce qu’il a construit, mais nous voulons vraiment avancer et naviguer avec Adonis vers l’avenir et la famille qu’il a créée »a déclaré le désormais directeur.

