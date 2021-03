Creed III obtient une date de sortie pour les vacances 2022

Credo III a été programmé pour une sortie de Thanksgiving 2022 avec la star de la franchise Michael B.Jordan qui dirigera la suite. Il avait déjà été rapporté que la Jordanie était en pourparlers pour diriger la prochaine tranche de la Rocheux série dérivée, alors que la co-star Tessa Thompson et le producteur Irwin Winkler ont tous deux fait allusion aux débuts de Jordan avec Credo III. Maintenant que MGM a daté le projet pour Thanksgiving 2022, le projet est maintenant officiellement lancé au studio.

Keenan Coogler et Zack Baylin écrivent le scénario basé sur un aperçu de Ryan Coogler. Rejoindre Jordan dans la suite en tant que champion de boxe titulaire sera Thompson dans le rôle de sa petite amie Bianca et Phylicia Rashad dans le rôle de la belle-mère d’Adonis Mary Anne Creed. On ne sait pas si Sylvester Stallone reviendra également en tant que Rocky Balboa ou si tout autre Credo ou Rocheux des stars feront des apparitions.

Alors que le statut de Stallone concernant Credo III est en l’air, l’acteur a annoncé son intention de développer un autre Rocheux suite avec l’étalon italien de retour dans le rôle central. En 2019, Stallone a révélé que son idée verrait Rocky se diriger vers le sud de la frontière pour encadrer un nouveau jeune combattant, de la même manière qu’il avait aidé à former Adonis Creed. Stallone a également taquiné un Rocheux série télévisée prequel. Reste à voir si ces projets verront le jour comme prévu.

Sorti en 2015, le premier Credo a été réalisé par Ryan Coogler à l’aide d’un scénario co-écrit avec Aaron Covington. Servant de suite à la Rocheux série avec Stallone maintenant dans un rôle de soutien, les stars de cinéma Michael B. Jordan comme Adonis Creed, fils de la légende de la boxe Apollo Creed, suivant les traces de son père pour devenir une superstar de la boxe. En plus de susciter les éloges des fans et des critiques, le film a été un grand succès au box-office, il n’était donc pas surprenant qu’une suite soit rapidement mise en production.

Steven Caple Jr.a réalisé Credo II, qui a été co-écrit par Juel Taylor et Sylvester Stallone. Cette fois, Adonis a dû monter sur le ring avec Viktor Drago, le fils du boxeur qui avait tué le père d’Adonis sur le ring en Rocky IV. La suite a également été un gros frappeur au box-office, c’est pourquoi MGM a gardé Credo III gestation jusqu’à ce que Jordan ait apparemment eu une ouverture dans son emploi du temps toujours croissant. Actuellement, Jordan travaille sur le prochain drame Journal pour la Jordanie qui est réalisé par la légende hollywoodienne Denzel Washington.

En attendant, Jordan peut être vu dans le prochain thriller d’action Sans remords, basé sur le roman de Tom Clancy du même nom. Une retombée de la Jack Ryan série, le film devait initialement sortir en salles, mais est maintenant prévue pour une première en streaming sur Amazon Prime le 30 avril 2021. Il met en vedette la Jordanie dans le rôle de l’US Navy Seal John Clark qui s’associe à son compatriote SEAL Karen Greer (Jodie Turner- Smith) et le sombre officier de la CIA Robert Ritter (Jamie Bell) découvrant une conspiration internationale. Credo III sortira le jour de Thanksgiving 2022. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Creed 3, Creed