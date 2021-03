‘Creed III’ fixe la date de sortie de novembre 2022 avec Michael B.Jordan dans ses débuts en tant que réalisateur

Suite au succès des deux précédents Credo films, MGM a jeté les bases d’un troisième film dans la franchise Rocky redémarrée, depuis la fin de l’année dernière. Aujourd’hui, ils ont annoncé que le film sortira le 24 novembre 2022.

Tel que rapporté fin 2020, Credo III verra Michael B. Jordan à ses débuts en tant que réalisateur, faisant double emploi à la fois en tant que chef de file et réalisateur.

Jordan a publié une déclaration concernant ses débuts en tant que réalisateur, «Réaliser a toujours été une aspiration, mais le moment devait être opportun, Creed III est ce moment – un moment de ma vie où je suis devenu plus sûr de qui je suis, détenant une agence dans ma propre histoire, mûrissant personnellement, grandissant professionnellement, et apprenant des grands comme Ryan Coogler, plus récemment Denzel Washington, et d’autres administrateurs de haut niveau que je respecte. Tout cela met la table pour ce moment. Cette franchise et en particulier les thèmes de Creed III me sont profondément personnels. J’ai hâte de partager le prochain chapitre de l’histoire d’Adonis Creed avec l’impressionnante responsabilité d’être son directeur et son homonyme.

Réalisateur et star Michael B. Jordan travaillera avec un script écrit par Keenan Coogler et Zach Baylin, basé sur un aperçu de Ryan Coogler. De plus, on s’attend à ce qu’il ait les deux Tessa Thompson et Phylicia Rashad pour reprendre leurs rôles.

Credo III est sur le point de sortir 24 novembre 2022.