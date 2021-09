Creed Champions pour PC, à mains nues

Les maîtres de la boxe se frayent un chemin vers la gloire dans notre revue Big Rumble Boxing: Creed Champions.

Les films de Rocky Balboa valent la peine d’être étudiés. Je ne le dis pas à cause de la façon dont l’industrie a marqué ses deux premiers versements, changeant les conventions de ce que devrait être le cinéma sportif. Je dis cela parce que ses suites étaient de bien moindre qualité et qu’elles dépassaient ce qui était crédible pour le cinéma. Ce n’est pas une franchise qui est détenue dans son ensemble. Et c’est quelque chose que nous apprécions dans notre Revue de Big Rumble Boxing: Creed Champions.

Comme dans la saga de la suite en deux parties, Big Rumble Boxing: Creed Champions embrasse le passé de Rocky. Le bon, le neutre et l’absurde. Au lieu de rejeter ce qui a été fait avec la franchise après le deuxième opus, il embrasse son passé et en est même fier. Creed l’a fait comme un film : Big Rumble Boxing le fait comme un jeu vidéo, où l’absurde est multiplié par dix.

Le résultat n’est pas excellent, mais il brille de sa propre lumière.

champions de boxe

Je ne savais pas exactement à quoi m’attendre lorsque je me suis mis au travail avec cette critique de Big Rumble Boxing: Creed Champions. J’ai regardé les films Rocky à l’époque, mais je n’ai jamais eu l’occasion de rattraper le retard sur la saga de la suite du fils d’Apollo Creed. Il était temps pour moi de rattraper le temps perdu si je voulais apprécier pleinement ce qui m’attendait.

Regarder certains des films en attente que j’avais laissés m’a aidé. Même avec ceux-ci, cela n’a pas suffi pour vraiment dire que j’ai pu apprécier chaque petit détail du jeu. Big Rumble Boxing: Creed Champions est un clin d’œil gigantesque à tous les films de la franchise, les huit au complet. Tous ses boxeurs, aussi petits soient-ils, reviennent se battre les uns contre les autres et prouvent qu’ils sont les champions du sport.

L’étonnant n’est pas le fait de les mettre tous ensemble et de les rendre viables dans un jeu de combat. Ce qui est vraiment surprenant au démarrage du jeu, c’est de voir qu’il y a un mode histoire, et au-delà, que tous les personnages ont leur propre intrigue. Vous sélectionnez votre boxeur préféré et en dessous vous avez un film entier sur ses aventures.

Bien entendu, tous les combattants ne sont pas immédiatement disponibles. La moitié d’entre eux sont réservés au déverrouillage, la plupart concernant le dernier volet de la saga. Les boxeurs classiques des premiers films sont relégués à plus tard. Nous devons d’abord rencontrer ceux liés à Creed, une manière réussie d’attirer l’attention sur ses films.

Gloires du passé et du présent

Tout le monde s’est réuni pour Big Rumble Boxing : Creed Champions. Vingt personnages de toute la saga dans différents rings pour montrer qu’ils sont les vrais maîtres de la boxe. Du plus petit et inconnu aux légendes en tant qu’Apollo Creed renaissant, le champion d’origine. Personne n’est laissé sans apporter ses mouvements, sa résistance et ses compétences à l’arène de combat.

Étant juste, chaque personnage ne diffère pas excessivement des autres lorsqu’il s’agit de combattre. Notre répertoire de mouvements est assez limité, mais suffisant pour apprendre les mécaniques d’attaque, de défense, de low hook. Une pierre, du papier et des ciseaux d’une vie. Cela teste votre concentration et, plus important encore, votre endurance.

Chaque fois que vous êtes renversé, il vous faut plus de temps pour vous relever. A la fin de chaque rencontre, les combats se résument à voir lequel des adversaires est capable de démontrer la plus longue durée et de savoir mieux encaisser les coups. Il ne s’agit pas seulement d’abaisser la barre de santé de l’ennemi dès que possible, il s’agit de calculer quel sera le meilleur moment pour les abattre et de compter sur le moment où la cloche sonnera pour sauver un peu votre barre de vie. Si vous tenez bon, ce sera votre moment.

Cela est particulièrement vrai avec les attaques supérieures chargeant lentement. Coup après coup, une barre spéciale est rechargée qui, lorsqu’elle est relâchée, montre la véritable puissance de notre boxeur avec une série de mouvements uniques avec lesquels détruire l’adversaire et sa barre de vie. Ils peuvent être bloqués, donc en plus de tout ce qui précède, il est essentiel de savoir quand défendre et quand attaquer. Cet état d’esprit stratégique est la moitié de votre chemin vers la gloire.

Oeil de tigre

L’autre moitié, bien sûr, prépare votre personnage à devenir plus fort. Comment pourrions-nous avoir un jeu vidéo Rocky and Creed sans un montage musical d’entraînement approprié ? Certainement pas. De temps en temps, entre bataille et bataille, nous sommes jetés dans l’une de ces séances avec notre professeur dans le gymnase. Et vous pouvez maintenant vous préparer à améliorer vos temps match par match.

Ce n’est pas quelque chose qui ajoute beaucoup au titre quand le temps presse. Pour autant que nous le sachions, cela ne change pas les statistiques visibles et ne nous permet pas de commencer les prochains matchs avec un avantage. Mais augmentez l’expérience que vous recherchez en tant que fan de la franchise. C’est un bouton qui montre où vous remarquez que vous vous améliorez session après session, et cela compte sur votre chemin vers le sommet. Vous êtes le champion.

Vous l’avez peut-être déjà remarqué: il n’y a pas grand-chose qui se démarque en tant que jeu de combat compétitif dans cette revue de Big Rumble Boxing: Creed Champions. Mais comme une œuvre contextualisée dans la franchise Rocky ? C’est un prix que nous ne pourrons jamais payer. C’est amusant, mémorable, et chacun des modes histoire a une certaine chaleur et un certain charme qui s’y glissent.

Conclusion

Vous devez être clair sur ce que vous voulez lorsque vous entrez pour jouer à Big Rumble Boxing: Creed Champions. Ce n’est pas non plus un jeu de sport avec un haut niveau de réalisme, et encore moins le prochain Street Fighter. L’essentiel est qu’il ne deviendra pas l’un des meilleurs jeux du genre. Mais qu’importe. En tant que jeu de franchise de boxe par excellence, c’est la meilleure expérience que les fans peuvent vivre. Les soins avec lesquels il est fait valent plus que n’importe laquelle de ces autres expériences.