Creed 3 est une histoire complètement différente et a les meilleurs combats de la franchise Rocky, dit Stitch Duran

La prochaine suite de boxe, Credo 3, comprendra « les combats les mieux coordonnés » que le légendaire cutman Jacob « Stitch » Duran ait jamais vus, dit l’homme lui-même. S’adressant à Fred Talks Fighting, Duran a taquiné l’éclat de la boxe qui sera au centre de la suite, tout en révélant que Credo 3 sera « complètement différent » du reste de la Rocheux la franchise.

« Nous avons terminé le tournage il y a un mois, ça va être très excitant. Michael B. Jordan a fait un excellent travail, l’intrigue du film est complètement différente, ce n’est pas comme Rocky, c’est une histoire complètement différente, avec de grands combats, probablement les meilleurs combats coordonnés que j’aie jamais vus.

Duran, qui est apparu dans le Credo franchise en tant que cutman du champion de boxe de Michael B. Jordan et a travaillé sur des pros de la boxe réels tels que les frères Klitschko et Tyson Fury, a révélé que Credo 3 a une histoire très différente de celle Rocheux les fans attendent. Et bien qu’il n’ait pas donné plus de détails, il n’est pas le premier à laisser entendre que Creed 3 trace sa propre voie.

Rocheux star et icône du film d’action Sylvester Stallone a déjà taquiné le caractère unique de Credo 3 en disant: «Cela prend une direction différente. Je leur souhaite bonne chance et continuez à frapper! L’une de ces différences sera l’absence totale de Rocky Balboa, qui ne figurera pas du tout dans Creed 3. Alors que Stallone s’est également abstenu d’offrir plus de détails à l’époque, il l’a qualifié de « vraiment intéressant ». Alors, que pensez-vous que ces grands changements pourraient être? Creed 3 sera toujours centré sur un combat de boxe, alors à quel point cela peut-il vraiment être différent? Malheureusement, il faudra attendre l’année prochaine pour le savoir.

Michael B. Jordan dirigera et jouera dans Creed III

Photos de Waner Bros.

Credo La star Michael B. Jordan est prête à faire ses débuts en tant que réalisateur avec le prochain trio de boxe, qui verra le personnage principal de Jordan entrer sur le ring avec un Jonathan Majors intimidant et gonflé.

Alors que d’autres détails de l’intrigue pour Credo 3 restent actuellement un secret, Jordan a fait l’éloge de l’ajout de Majors, ainsi que taquiné le spectacle de boxe qui sera présenté lorsque la paire s’affrontera. « Jonathan est juste un acteur incroyable, une personne incroyable », a déclaré Jordan à propos de l’ajout de l’acteur à la franchise. « Lui et moi, nous venons de nous connecter la première fois que nous nous sommes parlé. Et puis quand je lui ai présenté le film, il m’a riposté et tout a commencé à partir de là, vous savez? Donc, il a été acheté. Il a tellement de talents différents et de choses qu’il apporte à la table. Il était tout simplement parfait pour le rôle, donc c’était un match fait au paradis. Je suis extrêmement chanceux. Nous sommes très chanceux de l’avoir et j’ai hâte que tout le monde voie ce que nous faisons.





Réalisé par Michael B. Jordan d’après un scénario de Keenan Coogler et Zach Baylin, et avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris, Florian Munteanu, Jonathan Majors, Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Spence Moore II, et Mila Davis Kent, Credo 3 est prévu pour le 3 mars 2023 par United Artists Releasing.