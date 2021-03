« Creed 3 » a déjà une date de sortie officielle

Après deux ans de rapports incertains sur la continuité de «Croire« , Saga spin-off de la franchise à succès »Rocheux« , Protagonisée par Sylverter Stallone, MGM a confirmé une date de sortie pour son troisième opus, qui sera réalisé par son protagoniste Michael B. Jordan, anticipant son arrivée en salles le 23 novembre 2022.

Keenan coogler Oui Zach Baylin a écrit le scénario sur la base des idées initialement avancées par le réalisateur Ryan Coogler, qui est actuellement en pré-production pour la suite de « Panthère noire». Il est prévu que Tessa Thompson Oui Phylicia Rasgad répétez vos rôles des tranches précédentes.

Jordan Il avait déjà anticipé son enthousiasme pour ce film lors d’occasions précédentes, confirmant cet enthousiasme à travers une déclaration qui accompagnait la confirmation de la première, qui a été partagée à travers Variety. « La réalisation a toujours été une aspiration, mais le moment devait être opportun », a déclaré l’acteur.

« ‘Credo 3‘est ce moment. Un moment de ma vie où je suis devenu plus confiant que moi, tenant une agence dans ma propre histoire, mûrissant personnellement, grandissant professionnellement et apprenant des meilleurs comme Ryan Coogler, Récemment Denzel Washington et d’autres grands réalisateurs que je respecte. Tout cela dresse la table pour ce moment ».

Jordan assure que la franchise, et en particulier ce nouvel opus, ont des éléments très personnels. Malgré que Coogler Il ne sera pas le réalisateur cette fois, il remplira toujours les fonctions de producteur exécutif, il souligne donc l’importance que la franchise d’origine a pour sa famille.

«Ce fut un honneur d’aider à amener la franchise de Croire à la vie avec Sly, Michael, Tessa, Irwin et toutes les parties créatives impliquées. Je ne pourrais pas être plus excité de voir Mike dans le fauteuil du réalisateur dans le troisième volet », a déclaré le producteur.

Jordan Oui Coogler aura le soutien des producteurss Irwin, Charles et David Winkler, ainsi que William Chartoff Oui Jonathan Glickman. Bien que les détails de son intrigue n’aient pas été confirmés, Jordan suggérerait même que cette livraison pourrait présenter le fils de Clubber lang, antagoniste de « Rocky III».