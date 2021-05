"Credo III" commencera le tournage à la fin de cette 2021

Proof Stretch III veste imperméable femmes et hommes pour Moto Noir - XXXL

"La société Proof a développé avec brio le concept de veste imperméable ""élastique"" et présente le modèle Proof *Stretch III*. Les vêtements de cette génération sont encore mieux ajustés, ne flottent pas au vent et s'adaptent de manière optimale à la position de conduite. La matière confère un style textile mat naturel à la tenue et est légèrement plus épaisse et plus antidérapante que de nombreuses autres membranes climatiques. La veste imperméable à la coupe longue au niveau du dos s'enfile et se retire facilement. Elle épouse agréablement la forme du corps et se porte à la perfection sur des tenues sportives. Son excellent ajustage est encore amélioré grâce à la sangle d'entrejambe amovible. Confort/équipement : Modèle imperméable à l'eau et au vent et respirant Col montant avec bord doux Bande en caoutchouc élastique au niveau des poignets Coupe extra longue de la zone du dos Sangle d'entrejambe amovible pour un maintien parfait Matière réfléchissante très voyante Matière : Tissu FLEXURA optimisé extrêmement élastique, 80 % polyamide, 20 % élasthanne. Avec revêtement en membrane PU imperméable à l'eau et respirante Doublure en mesh élastique sur toute la surface, 100 % polyester"