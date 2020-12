Créativité de poche: comment le LG VELVET 5G exploite votre côté artistique

Hier et aujourd’hui: un pas de géant pour notre créativité

Il n’y a pas si longtemps, se consacrer à certaines professions dans le cadre artistique était extrêmement coûteux. Pensez à avoir un bon appareil photo pour obtenir des résultats professionnels ou faites vos premiers pas dans le monde du cinéma en réalisant nos premiers courts métrages c’était quelque chose à la portée de quelques ou même exclusif à l’environnement des affaires.

Pour mettre le lecteur en contexte, un Exemple illustratif : En 1999, les appareils photo reflex numériques ont commencé à baisser de 50% par rapport aux modèles des années précédentes. Et même ainsi, quiconque voulait en avoir un pour commencer une carrière dans le monde de l’imagerie, devait payer pas moins de 5 000 €.

En 2020, la situation ne pourrait être plus différente. On estime que 74,4% de la population mondiale utilise un téléphone avec une connexion Internet et une caméra. Un article qui a également bénéficié d’une baisse progressive des prix qui rend ce qui était auparavant un produit de luxe abordable.

Cependant, tous les smartphones ne parviennent pas à obtenir une image de qualité (semi) professionnelle, mais ce n’est pas le nœud du problème. Plutôt, il révèle le maximum de Fais le toi-même. Nous descendons la rue et nous voyons quelque chose qui retient notre attention: nous sortons le téléphone et nous avons l’image en quelques secondes à la fois à l’intérieur du smartphone lui-même et partagée avec des millions de personnes via Internet.

Même les médias traditionnels ont profité de la situation. Le débit est constant et une synergie est établie dans laquelle les utilisateurs et les professionnels sont confondus.

Maintenant, les propriétaires de les smartphones sont devenus des chroniqueurs et il n’y a pas quelques journaux d’information qui utilisent leurs propres images pour illustrer leurs pièces et même des émissions entières tournent autour d’un tel contenu national. Les informations météorologiques, autrefois aseptiques et monotones, agrémentent désormais sa diffusion de paysages exultants de couchers de soleil ou d’une macro image d’une fleur bouillante.

Et tout cela grâce à un Appareil de 16 centimètres que nous avons dans notre poche. Celui qui exploite notre talent et le rend accessible. Comme le nouveau LG VELVET 5G.

LG VELVET 5G: pour que les créatifs puissent en tirer le meilleur parti

Cinéma et smartphone: ensemble et brouillés