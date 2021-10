« Créativement, Animaniacs a été la meilleure expérience de ma carrière »

Bien que probablement les personnages les plus connus de l’univers animé de Steven Spielberg être Pinky et le cerveau et les Petits toons, il y a un dessin animé qui faisait partie de l’âge d’or de l’animation dans Studios Warner Bros.. Il s’agit d’Animaniacs, qui a été créé par Tom Rugger À la demande de Spielberg. La situation en studio était plus que favorable et le célèbre réalisateur l’encouragea à développer une nouvelle série.

Ce qui est frappant, c’est que l’idée de Spielberg était de faire un spin-off de l’un des nombreux personnages de la Petits toons: canard courageux. Cependant, Ruegger s’est opposé à cette idée et a demandé le temps de développer les trois irrévérencieux Frères Warner: Wakko, Yakko et Point. « Nous faisions Petits toons avec Steven Spielberg, ce fut un succès, alors Stéphane et les directeurs de Warner Bros. Animation Ils ont dit : « D’accord, avec quoi continuons-nous ? » J’avais des idées pour un nouveau spectacle, avec de nouveaux personnages, mais Stéphane Il a dit : ‘D’accord, mais il doit avoir un nom de marque.’ Je lui ai dit qu’il était le nom de marque, ‘Steven Spielberg présente… ‘, mais il a dit non, que les personnages devaient avoir un nom de marque par eux-mêmes « , il a compté Ruegger dans une conversation avec Divulgacher.

Le réalisateur a parlé de l’inspiration derrière Animanes qui en a fait cette série populaire. Il convient de noter qu’au sein de ce groupe de personnages se trouvaient les souris les plus célèbres de Warner: Pinky et le cerveau. L’origine de les frères warner, qui n’appartiennent à aucune race animale connue, avait pour germe une caricature qui Ruegger créé à l’université, appelé Le premier ministre de canard ornithorynque. « Fondamentalement, c’est l’évolution de notre planète qui a commencé il y a des milliards d’années avec l’ornithorynque et l’a amenée aux temps modernes. Je les ai dessinés à l’université et je les ai dessinés depuis « , il a compté.

Ornithorynque Cela faisait partie de sa vie depuis lors et l’année dernière, cela faisait partie d’un livre qui a sensibilisé à l’utilisation de masques faciaux et qui peut être trouvé sur Internet lu par Marc Hamill: Veux-tu porter un masque je demande (Porterez-vous un masque, je vous le demande). « Si vous voyez les dessins de mon protagoniste dans Ornithorynque, et vous mettez un nez et des oreilles rouges, vous devez Yakko. Le design était donc fait « , a-t-il raconté en se rappelant comment le Animanes.

Comment était l’histoire d’origine de Animanes?

A la recherche d’un nom de marque, j’ai vu le château d’eau du lieu, qui avait « WB », et j’ai pensé, « C’est la marque de Warner Bros.« Et j’ai eu mon épiphanie de dessin animé. Mon personnage de canard peut vivre dans le château d’eau et le chapiteau est qu’ils sont les frères warner vivant dans le château d’eau. J’ai rencontré Stéphane, je lui ai dit qu’il avait le nom de marque : « Ces personnages fous sont les frères warner et ils vivent dans le château d’eau, ils se sont échappés parce que ce sont des fous, ils ont fait des dessins animés que personne ne veut voir… ». Quoi qu’il en soit, il a acheté l’ensemble du concept.

Stéphane il m’a dit: « Pouvons-nous changer les canards d’être des canards ? » Parce que Disney il avait tellement de canards, nous avions des canards. Cela est devenu facile à résoudre, car nous avons fait un épisode de Petits toons appelé « Two Tone Town », où l’on parodie Champs de miel Et nous avons fait des personnages en noir et blanc comme les années 30, donc nous avons fait cette adaptation.

Avez-vous eu un problème avec Warner Bros. en tant que marque qui les utilise pour rire ?

Nous rencontrons les héritiers de les avertisseurs réel, Harry avertisseur, Jack Warner… Nous devions avoir leur approbation pour utiliser le nom Warner. C’était… Je suis sûr qu’il y avait un petit chèque qui leur a été fait.

A quelle race appartiennent les personnages ?

les avertisseurs ils sont de l’espèce « Caricaturis caricaturiste ». Ce sont des dessins animés, c’est leur espèce. Ils ont les attributs et les caractéristiques des dessins animés réalisés en 1930. Les bras réalisés comme s’il s’agissait de tubes, l’animation des tuyaux en caoutchouc, des dessins simples, certains Mickey la souris dans le visage.

D’où provient le nom Animanes?

Paul Dini a écrit un épisode pour Petits toons, qui concernait les personnages faisant des dessins animés, et l’appelait « Animanie ». Quand le script est arrivé, j’ai dit : « Ce n’est pas ‘Animanes’« , parce que je savais que c’était un excellent titre pour un spectacle. Il y a un épisode de Petits toons avec ce titre. Il avait plusieurs noms pour faire la série, tels que Dessins animés, mais Animanes C’était mon préféré, et c’est de là que ça vient.

À quel point Steven Spielberg était-il impliqué?

Il avait été impliqué dans Petits toons, parce qu’il ne nous connaissait pas et pensait que nous pouvions tout foutre en l’air. Mais quand c’est réussi, il se détend. Fait la liste de Schindler et d’autres films pendant que nous faisions Animanes. Au Petits toons Il m’a appelé un dimanche matin à 7 heures du matin pour me donner ses notes, mais chez Animaniacs il m’a laissé guider l’équipe.

Créativement, Animanes ce fut la meilleure expérience de ma carrière. Nous étions libres de faire de grands dessins animés, nous avions un budget, personne n’intervenait, car si quelqu’un du studio disait quelque chose, nous dirions : « À Stéphane il aime beaucoup ça, on devrait le laisser tranquille ». Nous avons fait 99 épisodes de ce que nous voulions faire. C’était un bonheur, créativement c’était merveilleux.

