Creative Assembly dévoile la première des quatre nouvelles factions que le DLC Champions Of Chaos pour Total War: Warhammer 3 présentera

Guerre Totale: Warhammer 3 est sorti en février 2022, et depuis lors, il est disponible depuis un certain temps. En conséquence, les joueurs ont commencé à anticiper du contenu supplémentaire.

L’équipe de développement de Total War: Warhammer 3 à Assemblage créatif a dû retarder la sortie du nouveau contenu dans un premier temps car quelques défauts et problèmes ont été découverts après la sortie initiale du jeu.

Ces difficultés et bugs ont été corrigés par l’équipe. Creative Assembly a dévoilé le premier de nombreux DLC pour Total War: Warhammer 3, faisant apparaître le jeu le plus récent de la trilogie Total War: Warhammer beaucoup plus stable qu’il n’a été lancé initialement.

L’Assemblée créative a maintenant officiellement confirmé ce que ce prochain DLC pour Total War: Warhammer 3 apportera et quel contenu il apportera, malgré le fait que le premier DLC du jeu a récemment été divulgué via une vidéo dans laquelle les fans ont remarqué quatre nouvelles factions ajoutées à l’écran des conditions de victoire de la campagne.

Quatre nouvelles factions arrivent dans Total War: Warhammer 3 dans le DLC Champions of Chaos qui vient de sortir, comme prévu par la fuite. Chacune des quatre nouvelles factions sera consacrée à l’un des quatre dieux du Chaos, comme l’indiquent leurs noms.

Les premiers chefs de faction de Total War: Warhammer 3 ont été rendus publics dans la nouvelle vidéo. Un méchant bien connu de la tradition Warhammer, Azazel, commandera l’Extension Legion dans Total War: Warhammer 3.

L’une des figures les plus connues du décor est Azazel, le prince démon de la divinité du Chaos Slaanesh, qui a abandonné l’humanité lors de l’établissement de l’Empire.

Les fans s’attendent à ce que des personnages bien connus dédiés à Khorne, Tzeentch et Nurgle arrivent également, alors que l’on ne sait pas quels autres chefs de faction rejoindront le jeu. Le 23 août, le jour même du lancement du jeu gratuit Immortal Empires, le DLC le sera également. Sortie d’une extension pour Total War : Warhammer 3.