Création du premier vautour bionique au monde

Un vautour sauvage a récemment été opéré à Vienne pour implanter une jambe bionique.

Alors qu’elle était encore nichée, Mia a subi une grave blessure à la jambe droite. Ses parents avaient utilisé de la laine de mouton pour maintenir le nid ensemble, et certaines fibres se sont emmêlées autour de la cheville du jeune vautour. Avec son pied étranglé affamé oxygène , ses orteils ont commencé à mourir.

Heureusement pour Mia, une équipe de vétérinaires a soigné sa blessure. Cependant, le pied était irréparable ; une amputation lui a laissé une jambe droite terminée par un moignon.

Pour un gypaète barbu, manquer de pied est une condamnation à mort, car l’oiseau ne pourra pas se nourrir. Avec une envergure de 8,5 pieds (2,6 mètres), ces oiseaux rares, répertoriés comme « quasi menacés » par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sont parmi les plus grands oiseaux prédateurs originaires d’Europe, d’Afrique et d’Asie. Ces vautours ont besoin de pattes solides pour soulever leur propre poids et saisir leurs proies. « Il était clair que l’oiseau rare ne pourrait pas survivre longtemps dans son état actuel », a déclaré le Dr Oskar Aszmann, chirurgien reconstructeur de MedUni Vienna spécialisé dans la fabrication de prothèses pour humains. dit dans un communiqué .

Une équipe de vétérinaires, dirigée par Sarah Hochgeschurz de l’Université de médecine vétérinaire de Vienne, a contacté Aszmann pour obtenir de l’aide. Aszmann est un expert en reconstruction de membre, mais une telle procédure n’avait jamais été pratiquée sur un oiseau.

La conception d’un membre prothétique pour un oiseau prédateur présentait un certain nombre de défis uniques. Une prothèse détachable n’aurait pas été assez durable pour résister à la punition quotidienne à laquelle un rapace la soumettrait. Toute prothèse devrait être capable non seulement de saisir une proie, mais aussi de résister au choc d’un si gros oiseau qui atterrit.

Image 1 sur 3 Une image radiographique des nouvelles prothèses. Des fils métalliques vissent l’implant dans l’os et, avec le temps, l’os se développe dessus. La tige métallique est fixée à la base à un cylindre en caoutchouc qui ressemble à un rouleau de sushi. (Crédit image : Sarah Hochgeschurz et al., Rapports scientifiques / CC by 4.0) Image 2 sur 3 Diverses couches de matériaux souples cohésifs sont situées autour de la fixation métallique centrale à la prothèse. Une surface en caoutchouc rugueux offre traction et stabilité. (Crédit image : Sarah Hochgeschurz et al., Rapports scientifiques / CC by 4.0) Image 3 sur 3 Le moignon d’amputation du gypaète barbu avant la chirurgie montre des cicatrices. (Crédit image : Sarah Hochgeschurz et al., Rapports scientifiques / CC by 4.0)

L’équipe a donc conçu Mia un implant personnalisé qui serait monté directement dans l’os de la jambe.

À l’aide d’une technique appelée ostéointégration, les chirurgiens ont installé une ancre métallique dans l’os de la jambe de Mia, là où sa cheville se fixait. Au fil du temps, l’os se développe dans les fils métalliques de l’ancre, « intégrant » la tige métallique dans le squelette de Mia.

L’équipe a ensuite attaché sa prothèse à l’ancre. Au lieu d’avoir la forme d’un pied d’oiseau artificiel, la jambe bionique du vautour est un cylindre en caoutchouc noir qui donne à Mia l’impression qu’elle a accidentellement marché sur un rouleau de sushi. Il est conçu pour permettre à Mia de saisir à la fois les surfaces et les proies, mais aussi d’agir comme un amortisseur pour des atterrissages plus doux. La conception cylindrique est destinée à minimiser le risque de torsion et d’endommagement de sa jambe lorsqu’elle se coince dans des branches, et l’ancre métallique intégrée dans l’os fournira à Mia un niveau élevé de retour tactile, a déclaré Aszmann. L’équipe a décrit la procédure dans une étude publiée le 11 juin dans la revue Rapports scientifiques .

L’opération a nécessité l’anesthésie de Mia pendant plus de deux heures, mais ce fut un succès.

« L’oiseau a fait les premières tentatives de marche après seulement trois semaines, et la prothèse était à pleine charge après six semaines », a déclaré Aszmann dans le communiqué. « Aujourd’hui, le gypaète barbu peut à nouveau se poser et marcher des deux pieds, ce qui en fait le premier ‘oiseau bionique’. »

Les gypaètes barbus errent dans la nature, se nourrissant des os d’autres animaux. Maintenant, Mia peut à nouveau chasser, grâce à un petit titane dans la sienne.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.