Création du premier centre dédié à la conservation et à la gestion des zones humides sous le MoEFCC à Chennai

Un centre dédié à la conservation et à la gestion des zones humides (CWCM) a été créé sous la tutelle du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique, au Centre national pour la gestion durable du littoral (NCSCM) à Chennai. Le nouveau centre gouvernemental a été annoncé par le ministre d’État à l’Environnement, aux Forêts et au Changement climatique Babul Supriyo à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides le 2 février 2021. CWCM, selon un Bureau d’information de presse communiqué de presse, répondra aux besoins de recherche spécifiques et aux lacunes dans les connaissances pour aborder les zones humides et leur gestion, apportera le renforcement des capacités et la recherche de pointe aux zones humides en France, et aidera à appliquer des approches intégrées pour la conservation, la gestion et l’utilisation rationnelle des 42 « Ramsar » de l’France d’importance mondiale sites de zones humides.

Près de 4,6 pour cent de la superficie terrestre de l’France sont des zones humides, couvrant 15,26 millions d’hectares. 2021 commémore le 50e anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar sur les zones humides le 2 février 1971 à Ramsar, en Iran, qui est célébrée chaque année comme la «Journée mondiale des zones humides» le 2 février. Les sites Ramsar sont des zones humides désignées comme étant d’importance mondiale en vertu de la Convention Ramsar, également connue sous le nom de Convention (internationale) sur les zones humides. Le traité Ramsar intergouvernemental a été établi en 1971 par l’UNESCO.

Le CWCM nouvellement créé soutiendra le partenariat et les réseaux avec les agences nationales et internationales qui travaillent sur les zones humides, selon le communiqué. Il agirait également comme un pôle de connaissances et faciliterait les échanges entre les États et les autorités des zones humides du territoire de l’Union, les utilisateurs, les gestionnaires, les chercheurs, les décideurs et les praticiens. Le Centre aidera également les gouvernements nationaux et des États / UT à planifier, surveiller, concevoir et mettre en œuvre des politiques et des réglementations, ainsi qu’à mener des recherches ciblées pour des stratégies de conservation efficaces.

Lors du lancement du Centre, Supriyo a également publié une publication sur le diversité de la faune dans les sites Ramsar de l’France.

