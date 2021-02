Création d’embryons de rhinocéros blanc du Nord. Vont-ils sauver une créature presque éteinte?

Deux embryons de rhinocéros blancs du nord ont été créés dans un laboratoire, apportant un nouvel espoir que l’animal pourrait être sauvé de l’extinction.

Les deux nouveaux embryons viables s’ajoutent à la réserve existante de trois, ce qui porte le nombre total d’embryons viables à cinq, BioRescue, un consortium international travaillant pour sauver le rhinocéros blanc du Nord, annoncé dans un communiqué le 14 janvier.

Il ne reste que deux rhinocéros blancs du nord sur Terre et les deux sont des femelles, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Dans le dernier effort, l’équipe a collecté des ovules de l’une de ces femelles et les a fécondés en utilisant le sperme congelé d’un mâle mort.

« Ce n’est pas un exercice scientifique, c’est vraiment une approche de conservation avec des technologies très ambitieuses et très nouvelles », a déclaré le Dr Thomas Hildebrandt, chef du projet BioRescue et professeur à l’Institut Leibniz pour la recherche sur les zoos et la faune en Allemagne, à 45Secondes.fr.

Des décennies de braconnage pour sa corne ont laissé le rhinocéros blanc du nord (Ceratotherium simum cottoni) au bord de l’extinction, selon le World Wildlife Fund for Nature (WWF) . Les deux femmes restantes, Najin et sa fille Fatu, vivent à la réserve Ol Pejeta au centre du Kenya.

Ces deux femelles sont incapables de mener une grossesse elles-mêmes en raison de problèmes de santé, c’est pourquoi les scientifiques et les défenseurs de l’environnement se précipitent pour produire des embryons viables dans un laboratoire qui peuvent être implantés dans le rhinocéros blanc du sud étroitement apparenté.

L’équipe a mis Fatu sous sédation en décembre et a collecté des ovules de ses ovaires. Ils n’ont pas pu collecter les ovules de sa mère Najin, peut-être en raison de son âge avancé et de la présence d’une tumeur dans son abdomen, selon le communiqué.

Les ovules de Fatu ont été transportés du Kenya vers le laboratoire Avantea en Italie et ont été fécondés à l’aide du sperme décongelé de Suni, décédé au Conservatoire Ol Pejeta en 2014.

L’équipe localisant les ovocytes de l’un des rhinocéros blancs du nord. (Crédit d’image: Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW), Safari Park Dvůr Králové, Kenya Wildlife Service, Ol Pejeta Conservancy, Avantea, Université de Padoue et Rio le photographe.)

Les scientifiques ont créé deux œufs fécondés à partir des ovules de Fatu et du sperme de Suni, qui se sont ensuite développés en embryons viables. Ils ont été stockés dans un liquide azote , ainsi que les trois autres embryons créés en 2019, selon le communiqué.

Les écologistes veulent implanter ces embryons dans des substituts de rhinocéros blancs du sud, qui, espérons-le, donneront naissance à une progéniture de rhinocéros blancs du nord dans environ 16 mois.

Une fois les bébés nés, la mère porteuse sera gardée au Conservatoire Ol Pejeta avec les deux rhinocéros blancs du nord restants afin que le veau puisse grandir avec eux. Ce placement doit être fait tant que Najin et Fatu sont encore en vie.

Les rhinocéros blancs vivent généralement entre 30 et 40 ans, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Najin a déjà 31 ans et, bien qu’elle soit en bonne santé maintenant, Hildebrandt ne sait pas combien de temps elle va durer. Sa fille Fatu est au début de la vingtaine.

«Nous avons besoin d’un petit bébé pour apprendre de Najin et Fatu comment se comporter en rhinocéros blanc du Nord. Cela nous impose donc beaucoup de temps, et nous espérons pouvoir commencer par les premières tentatives de transplantation à la fin de cette période. année », a déclaré Hildebrandt.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.