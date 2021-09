Créateur de « The Last of Us » pour servir en tant que réalisateur de la série HBO

Suite à la conformation de l’arrivée de « The Last of Us » en live action avec une série produite par HBO, les fans du célèbre jeu vidéo Naughty Dog étaient impatients pour cette nouvelle production qui a la participation directe de son directeur de développement, Neil Druckmann .

Druckmann est l’un des producteurs exécutifs de la série, en plus de travailler aux côtés de son showrunner, Craig Mazin, formant une partie importante de son équipe de scénaristes. Cependant, une nouvelle fuite d’informations indique que le travail du développeur irait au-delà de l’écriture et de la production.

Un nouveau document de la Guilde des réalisateurs au Canada (le pays dans lequel la série est tournée), Druckmann a été mentionné comme l’un des réalisateurs de « The Last of Us ». Bien qu’il ne soit pas précisé combien d’épisodes seront en charge, son nom apparaît à côté de celui de Mazin, Peter Hoar, Kantemir Balagoz et Jasmila Zbanic.

HBO a commencé la production de cette série en juillet dernier (bien que la date n’ait pas été officiellement confirmée) et il devrait s’agir de l’un des tournages les plus étendus de l’histoire du réseau de télévision premium, car on estime que le tournage final a lieu en juin 2022.

Bien que ce serait la première fois que Druckmann dirigera en live action, il a déjà une expérience en la matière ayant été en charge de diriger toutes les cinématiques dans les deux volets de « The Last of Us », donc ce serait un ajout précieux pour l’adaptation à la télévision.

Jusqu’à présent, HBO n’a pas confirmé de date estimée pour la première de « The Last of Us » dans son signal, bien qu’on estime que cela pourrait être fin 2022, avec la possibilité de plusieurs saisons à l’avenir. La série mettra en vedette des performances stellaires de Pedro Pascal et Bella Ramsey.