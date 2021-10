Créateur de « Seinfeld » s’il changeait certaines choses dans la série

Ce week-end, Netflix a finalement ajouté à son catalogue les neuf saisons complètes de « Seinfeld », la série comique acclamée par la critique des années 1990 dans laquelle le comédien Jerry Seinfeld et le producteur et scénariste Larry David ont posé les bases de ce qu’ils définiraient comme « un spectacle pour rien. »

Seinfeld est rejoint par Jason Alexander, Michael Richards et Julia Louis Dreyfus comme quatre amis à New York face à certaines des situations les plus banales imaginables. La série a réussi à rester en vigueur car elle était la première du genre à présenter des personnages vraiment cyniques et égoïstes en tant que protagonistes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Legends of Tomorrow » révèle le nouveau personnage de Matt Ryan

Malgré le grand héritage que la série a encore parmi les amateurs d’humour (inspirant de nombreux autres créateurs de contenu similaire), Jerry Seinfeld reconnaît qu’il y a certains éléments de la série qu’il aurait aimé faire différemment.

Lors d’une récente conversation avec Deadline lors de la promotion de la série avant son arrivée sur Netflix, Seinfeld souligne que sa philosophie personnelle est de ne pas vivre dans le regret ou de trop penser au passé. « Je pense que le repentir est une position philosophique avec laquelle je ne suis pas d’accord. Vous supposez presque que vous auriez changé le passé, alors je ne veux pas y penser », a-t-il commenté.

Mais si vous me forcez ou me donnez une machine à remonter le temps, oui. Il y a un peu. Je pourrais réparer quelques trucs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Trainspotting » présentera une série dérivée axée sur Begbie

Bien que le comédien n’ait pas spécifiquement exprimé ce qu’il changerait à propos de la série, on sait que « Seinfeld » a reçu quelques critiques ces dernières années en raison de son manque de diversité raciale et des épisodes dans lesquels la présence d’autres groupes ethniques, il se fait dans une perspective qui a été décrite comme raciste ou sexiste.