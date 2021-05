Créateur de "Mon université de héros" excité pour "Venin 2"

Sloggi Slip "Le Super-Héros" - lot de 2 - Gris - Taille : XL - Blancheporte

Une coupe exclusive spécial embonpoint, avec une matière ultra confortable et une ceinture sans élastique... Slip ""Le Super-Héros", la bonne idée Sloggi® ! - Couleur gris - Taille 97/102 - COMPOSITION • Maille jersey 95% coton issu de l'agriculture biologique, 5% élasthanne Lycra® DETAILS • Confort stretch pour une plus grande liberté de mouvement • Coton bio pour un modèle plus éthique et plus responsable • Coupe exclusive spécial embonpoint • Ceinture sans élastique : aucune pression au niveau de la taille • Fond et devant doublés • Lot de 2 même coloris ENTRETIEN • Lavage 30°