Créateur de "Jujutsu Kaisen" louer "Mon université de héros"

Le créateur de Jujutsu Kaisen loué Mon université de héros après le début de sa grande exposition d’art au Japon. My Hero Academia célèbre actuellement son cinquième anniversaire avec le retour de sa cinquième saison, et le célèbre en grand avec une nouvelle exposition d’art spéciale.

Bien que cette exposition ait temporairement fermé ses portes en raison d’un nouvel état d’urgence déclaré au Japon en raison de la pandémie COVID-19 en cours, plusieurs créateurs du magazine Saut hebdomadaire Shonen Shueisha célèbre le grand jalon de la série.

L’un des créateurs célébrant la grande occasion de My Hero Academia est le créateur de la série Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, et Akutami avait des mots gentils pour Kohei Horikoshi le célébrer. Tel que vu et traduit par @aitakimochi sur Twitter, le message d’Akutami à Horikoshi lors de l’événement se lit comme suit:

«Je fais partie du groupe qui veut être adoré par Horikoshi. Il y a beaucoup de jeunes écrivains chez Jump qui sont comme moi et qui sont dans une bataille perpétuelle où nous voulons montrer que «!JE SUIS HORIKOSHI KOUHAJE! » Honnêtement, on devrait s’entendre !!, mais au moins je dois lui parler !! Félicitations pour l’exposition My Hero Academia !! «

Le commentaire d’Akutami Gege dans la brochure My Hero Academia DRAWING SMASH est tellement drôle. Il dit que lui et le groupe de jeunes écrivains de JUMP essaient de se concurrencer pour être aimé par Horikoshi. C’est littéralement « pls remarquez-moi senpai » lol. Voici la traduction.#MHAExposition pic.twitter.com/xs5K5rQbAi – ☆ オ ー ド リ ー Audrey ☆ (@aitaikimochi)

Le créateur de My Hero Academia a également reçu des mots de félicitations de la part d’autres grands auteurs de Shonen Jump tels que Eiichiro Oda de One Piece, Tite Kubo de Bleach, Yuki Tabata de Black Clover, etc.