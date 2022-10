Crazyhead, série d’horreur et de comédie, est maintenant disponible sur Netflix

Netflix a disponible la série d’horreur et de comédie »Fou », créé par le lauréat du prix BAFTA, Howard Overmann, surtout connu pour sa série de science-fiction »Misfits ». Bien qu’il ait été créé en 2016 et n’ait actuellement qu’une seule saison, il a attiré l’attention pour sa vision lubrique et hilarante des chasseurs de démons, des amitiés féminines et de la romance surnaturelle.

Récemment ajoutée à la plateforme de streaming, la série met en vedette Visage Théobold Oui suan wokoma, qui incarnent respectivement Amy et Raquel, deux meilleures amies capables de voir les démons. Ces pouvoirs en font des cibles de forces surnaturelles, tout en faisant face aux défis d’être un jeune adulte.

»Crazyhead » s’est démarqué par son interprétation du genre tueur de démons qui contraste avec l’étrange dynamique de l’amitié entre amis. L’histoire nous permet de voir les deux amis protagonistes se retrouver dans toutes sortes d’ennuis au sein de l’école, alors qu’en même temps ils doivent se battre avec toutes sortes d’apparitions de l’enfer.

Les fans de la série »Misfits » trouveront un style de comédie similaire dans ce spectacle. Comme Howard Overman l’a fait dans « Misfits » et plus tard dans « Crazyhead », les décors surnaturels/science-fiction sont utilisés comme un outil pour explorer les réalités auxquelles ces jeunes sont confrontés.

Au départ, Amy cherche de l’aide pour sa santé mentale alors qu’elle continue d’avoir des hallucinations, mais découvre que ces événements sont liés à ses pouvoirs. Bien qu’elle n’ait aucun problème de santé mentale, au final, la série capture la solitude que peuvent ressentir ceux qui souffrent de telles conditions.

Le changement des thèmes typiques du genre horreur accompagné de la chimie comique entre les deux protagonistes, a fait de »Crazyhead » tous les éléments pour être considéré comme un classique culte. Malheureusement, la série a été annulée après sa première saison, qui est disponible dans le catalogue Netflix.