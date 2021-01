Crazy Samurai a une scène d’action épique d’arts martiaux à prise unique de 77 minutes

L’art du seul plan continu a séduit le public pendant des années et, dans les temps modernes, a fait le saut vers les films d’action, avec le prochain film d’arts martiaux Crazy Samurai: 400 contre 1 prêt à mettre la barre si haut que vous devrez entrer dans la stratosphère pour même en avoir un aperçu. Vous voyez, Crazy Samurai: 400 contre 1 comportera une scène d’action à prise unique de 77 minutes, et ce plan continu ne comprendra aucun montage. En effet, ce ne peut être que les actions d’un samouraï fou.

Le communiqué de presse pour Samouraï fou, qui est également intitulé Samouraï fou Musashi est certaines régions, met en évidence cet exploit de splendeur du cinéma d’action en disant: «Le point culminant de ce film extraordinaire est une séquence d’action de 77 minutes tournée en une prise continue, une« bataille marathon [that] rivalise avec tout jamais filmé »(Forbes). Le réalisateur Yuji Shimomura (Death Trance, Re: Born) a réalisé un exploit épique dans la chorégraphie d’action autour de Sakaguchi, qui incarne l’épéiste le plus légendaire du Japon – Miyamoto Musashi (1584-1645), un guerrier invaincu dans au moins 60 duels documentés – comme il prend sur sa bataille la plus difficile. «

Crazy Samurai: 400 contre 1 est dirigé par le réalisateur Yûji Shimomura (Trance de la mort, Returner, Chemin du guerrier) et stars icône des arts martiaux japonais Tak Sakaguchi (Contre, Rise of the Machine Girl). Le synopsis officiel se lit comme suit: « Lorsqu’un maître samouraï arrive pour affronter le dojo Yoshioka en disgrâce, il entre dans une embuscade. Dans une séquence de film d’action époustouflante en une seule action, Miyamoto Musashi (Sakaguchi) se bat pour sa vie contre 400 guerriers, gagnant un place dans l’histoire en tant que Crazy Samurai Musashi. «

Crazy Samurai: 400 contre 1 détaille la bataille la plus célèbre du légendaire épéiste Miyamoto Musashi et est presque entièrement centrée sur l’intense séquence d’action de 77 minutes en une scène et sans coupe. Étant donné que le film ne dure qu’environ 92 minutes, il y a beaucoup de choses à cheval sur cette pièce unique, qui fournira sans aucun doute toutes sortes de chorégraphies impressionnantes et de cascades, qui doivent toutes être faites avec une précision absolue.

Bien que le one-shot existe depuis un certain temps, il est encore relativement nouveau en ce qui concerne le genre d’action, avec le thriller néo-noir sud-coréen. Vieux garçons célèbre combat de couloir, fusillade brutale du réalisateur John Woo Dur bouilliet sortie d’action des années 80 Blonde atomique vulgariser la technique. Tandis que Crazy Samurai: 400 contre 1 peut-être la plus longue tentative d’un one-take d’arts martiaux, ce n’est certainement pas la première, avec la superstar du Muay Thai Tony Jaa démontrant à quel point elle peut être efficace en craquant des crânes en 2005 Le protecteur.

Film Netflix à succès de l’année dernière Extraction a fourni l’exemple le plus récent de la scène d’action continue, avec le mercenaire tueur de Chris Hemsworth, Tyler Rake, tirant, accélérant et se frayant un chemin à travers des adversaires anonymes pendant un total de 12 minutes. « La scène d’action sur la page était passionnante et incroyable, mais en termes de budget et de temps, c’était l’une des choses que je ne savais pas si nous avions le temps de l’exécuter aussi grand que sur la page », a déclaré Extraction le réalisateur Sam Hargrave de la difficulté à réunir tous les éléments pour une si longue prise. Essayez de le faire pendant 77 minutes, mon pote.

Crazy Samurai: 400 contre 1 devrait faire ses débuts sur le streamer d’arts martiaux HI-YAH! le 12 février 2021, juste avant sa sortie numérique, Blu-ray et DVD le 2 mars de Well Go USA Entertainment. Vous pouvez regarder la bande-annonce sur FilmIsNow.

