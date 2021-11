Crazy Frog annonce son retour avec un nouveau single

Bethesda Doom Eternal Xbox One

DOOM revient une nouvelle fois et ça s'annonce encore plus brutal que l'épisode précédent! Vous incarnez le DOOM Slayer. Vous découvrez à votre retour sur Terre que la planète a été envahi par les démons. Une seule mission, massacrer tous ceux qui se mettent en travers de votre route. Découvrez également le nouveau Battlemode qui vous permet de jouer en multijoueur à 2 contre 1. L'un incarne le DOOM Slayer armé jusqu'aux dents, les deux autres incarnent deux démons. La partie se joue en 3 manches. Pour ce nouvel opus, les déplacements et les mécaniques de jeu ont été revu pour offrir une expérience toujours meilleure et moins redondante. Un très bon FPS dans l'univers mythique de DOOM.