Crayon Shin-Chan révèle qu’il aura son premier film en 3D

L’animé de »Shin chan » fera un saut vers la 3D dans son prochain film qui sortira à l’été 2023. Le nouvel opus intitulé » Nouvelle Dimension ! Crayon Shin-chan the Movie Great Psychokinetic Battle: Leaping Handmade Sushi, sera le 21e film du personnage, avec une animation en style 3D CG.

Le dernier film sorti dans la franchise anime était »Crayon Shin-chan : Mononoke Ninja Chinpuden », ouverture en avril 2022. Le nouvel épisode 3D aura hitoshi L’un en tant que réalisateur et scénariste, avec la société de production Shirogumi Inc. produisant le film.

Créé par Yoshito Usui, »Crayon Shin-Chan » a débuté son manga en 1990, finissant la publication en juillet 2010. Usui est décédé le 11 septembre 2009, ce qui a conduit à la conclusion du manga après avoir utilisé quelques brouillons laissés par Usui. L’adaptation animée de » Shin-Chan » a été un succès, le personnage étant reconnu par de nombreux téléspectateurs à travers le monde.

»Crayon Shin-chan » suit la vie d’un garçon de cinq ans nommé Shinnosuke »Shin » Nohara, qui mène une vie normale avec sa famille, ses amis et ses voisins. L’un des gestes les plus connus du personnage est lorsqu’il baisse son pantalon et montre ses fesses pour commencer à danser. L’ironie du personnage est qu’il essaie de ressembler à une personne plus âgée et mature, alors qu’en réalité il ne l’est pas.

Avec une production en studio Animation Shin-Ei, »Crayon Shin-chan » a fait ses débuts en 1992 avec une adaptation animée, qui a dirigé Mitsuru Hongo de 1992 à 1996. Keiichi Hara a pris la direction jusqu’en 2004 avant que Yuji Muto ne le remplace. L’anime est toujours en cours et Crayon Shin-chan a présenté plusieurs collaborations avec des franchises telles que Kamen Rider Fourze, Godzilla et Hello Kitty.

»Nouvelle dimension! Crayon Shin-chan the Movie Great Psychokinetic Battle: Leaping Handmade Sushi » sortira en salles au Japon à l’été 2023.