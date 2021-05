Crawl 2 fait l’objet de discussions sans interruption, déclare le réalisateur Alexandre Aja

Exploration 2 pourrait bien arriver, selon le réalisateur Alexandre Aja. Le cinéaste a récemment révélé, comme rapporté par Bloody Disgusting, qu’une suite du long métrage de créature alligator de 2019 était en discussion. Aja a travaillé sur la mise en place d’une version de la suite, qui, selon lui, est vraiment amusante.

Alexandre Aja fait actuellement la promotion de son dernier film Oxygène, qui est maintenant disponible sur Netflix. Au cours de l’entretien en question, il a été interrogé sur la possibilité d’un Ramper suite. Bien que rien ne se passe encore concrètement, ces roues sont très en mouvement. Voici ce qu’Aja avait à dire à ce sujet.

« Nous avons parlé d’une suite sans arrêt, et avons mis en place une prise vraiment, vraiment amusante. Je pense que l’histoire de Haley est vraiment forte, mais je crois que Crawl concerne la nature qui reprend son dû, et un peu comme … plus d’ouragan, l’homme contre l’animal. Alors peut-être que ce sera une toute autre histoire. «

Ramper, produit par Sam Raimi, est sorti en 2019 et mettait en vedette Kaya Scodelario et Barry Pepper. Cela se produit alors qu’un ouragan de catégorie 5 frappe la Floride. Haley (Scodelario) est à la recherche de son père qui a été blessé et est pris au piège dans le vide sanitaire. Alors que la tempête s’intensifie et que le niveau de l’eau monte, les alligators écrasent la fête, ce qui rend les choses bien pires que prévu. Parlant plus loin, Alexandre Aja a expliqué qu’ils essayaient actuellement de clouer l’histoire qui rendra la suite aussi bonne que son prédécesseur.

« Nous recherchons cette histoire humaine en ce moment, qui sera aussi forte que celle de la première. Pour rendre la seconde légitime. »

D’un point de vue pur dollars et centimes, il est facile de comprendre pourquoi Paramount Pictures, qui a distribué le premier film, serait intéressé par Exploration 2. Travaillant à partir d’un budget déclaré de seulement 13,5 millions de dollars, Ramper a gagné plus de 91 millions de dollars au box-office mondial. Il a également recueilli des critiques très favorables, actuellement à 84% sur Rotten Tomatoes. Dans le monde de l’horreur / du genre, cela solidifie presque une suite d’une sorte. À ce stade, il semble que ce soit juste une question de peaufiner l’histoire, car les personnes impliquées semblent impatientes de se remettre en selle.

Nous nous retrouvons avec pas mal de questions à ce stade. Comme Alexandre Aja taquine, nous pourrions être en train de regarder une nouvelle histoire entièrement. Haley et son père ont (de peu) survécu aux événements du premier film. Serait-il judicieux de les faire traiter à nouveau avec des alligators pour une raison quelconque? Cela pourrait ne pas sembler organique. Il semble beaucoup plus probable que nous ramassions avec un nouveau casting qui doit survivre à sa propre épreuve déchirante. Il n’est pas non plus clair si Aja reviendrait en direct ou s’il passerait le flambeau à quelqu’un d’autre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tout autre détail sur Exploration 2 sont mis à disposition. En attendant, Oxygène est en streaming maintenant sur Netflix.

