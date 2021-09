Crash Bandicoot Wumpa Fruit Piñatas fait allusion à la révélation d’un nouveau jeu pour le 25e anniversaire

Quelque chose semble se passer dans le monde de Crash Bandicoot. Vous vous souvenez peut-être il y a quelque temps qu’une mystérieuse nouvelle image teaser a été découverte dans Crash Bandicoot 4: It’s About Time, montrant un fruit wumpa entouré de tourbillons orange et bleu. Les fans en sont venus à s’attendre à ce que cela représente un jeu PvP appelé Wumpa League, mais il n’en est pas sorti grand-chose au cours des mois qui ont suivi. Cependant, Activision taquine clairement quelque chose maintenant, les influenceurs et la presse de jeux recevant des cadeaux liés à Crash.

Hier, une petite sélection de personnalités du jeu et de publications a pris livraison d’une pinata aux fruits wumpa, ainsi qu’un marteau miniature pour l’ouvrir :

La carte dans l’image ci-dessus indique :

Crash a participé aux plus grandes aventures de N. Sane au cours des 25 dernières années : a affronté les boss les plus coriaces, a voyagé dans les dimensions les plus folles du temps et a même rencontré des amis qui étaient loin de sa ligue. Célébrez en mangeant la collation préférée de Crash, un fruit wumpa, avec vous et votre équipe !

Le marteau porte le soi-disant logo de la Ligue Wumpa, et l’utilisation du mot « ligue » sur la carte qui l’accompagne s’aligne également avec lui. Nous n’avons aucune idée de ce à quoi ressemblera le jeu lui-même – c’est peut-être une interprétation moderne de Crash Bash ? Un nouveau mode compétitif pour Crash 4 ? Ou il pourrait s’agir d’une toute nouvelle retombée. C’est difficile à dire vraiment.

Le timing est également très intéressant ; PlayStation Showcase 2021 sera diffusé en quelques heures. Il y a une chance que ce soit une coïncidence, mais une annonce de Crash Bandicoot lors de la présentation de Sony semble assez probable, n’est-ce pas ?

Quoi qu’il en soit, nous sommes sûrs que tout sera révélé en temps voulu. Que pensez-vous de cela? Écrasez un fruit wumpa dans la section commentaires ci-dessous.