Crash Bandicoot: le jeu On the Run sera lancé dans le monde entier le 25 mars pour les utilisateurs d’Android et d’iOS

03 mars 2021 17:37:34 IST

Prochain jeu de coureur mobile Crash Bandicoot: en fuite! a reçu une nouvelle date de sortie. Developer King lancera le jeu pour Android et iOS le 25 mars. King est une filiale d’Activision Blizzard et a agi en tant qu’éditeur du dernier jeu Crash Bandicoot. Ce sera un jeu de coureurs sans fin se déroulant dans le même univers de la franchise qui vise à mettre en avant de nouvelles fonctionnalités sociales. Le jeu est disponible en pré-inscription sur Pommes Magasin d’applications.

📢 GRANDE ANNONCE KLAXON 📢 … mais vous le saviez tous de toute façon, n’est-ce pas? 😉 pic.twitter.com/oab2Kht4fc – Crash Bandicoot: en fuite (@CrashOnTheRun) 2 mars 2021

Selon un communiqué de presse de la firme, le nouveau jeu contiendra des éléments inspirés des jeux précédents de la franchise Crash Bandicoot et son lancement marque le 25e anniversaire du premier jeu Crash sorti pour la première PlayStation en 1996.

Ainsi, le Crash Bandicoot: en fuite verra l’apparition de personnages, d’antagonistes et de paysages anciens et classiques tous ensemble dans un nouveau jeu mobile. Le développeur a promis que les joueurs auront plus de 100 heures de jeu, plus de 50 boss et 12 terrains dans la dernière version.

Fait intéressant, les fans de l’univers Crash Bandicoot seraient ravis du retour du méchant Dr Neo Cortex dans le nouveau jeu. En outre, le protagoniste Crash obtiendra l’aide de sa sœur Coco afin de déjouer les plans diaboliques de Cortex, vaincre ses hommes de main et sauver la situation dans le multivers. Le gameplay aura également des aperçus des précédents Crash Bandicoot jeux tels que la terre vue dans Ruines du temple, bois de tortues, portez-le et d’autres.

Le communiqué indique que les joueurs qui s’inscrivent au jeu avant le lancement seront éligibles pour recevoir un skin mobile Blue Hyena exclusif le jour du lancement. Cette peau est également une référence à la peau amusante vue auparavant dans l’univers Crash. Le titre viendra avec des achats en jeu.

