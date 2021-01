Crash Bandicoot et Tony Hawk Remake Developer fusionnés dans Blizzard, plus un studio principal

Vicarious Visions, le studio derrière Crash Bandicoot N.Sane Trilogy et Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawks – deux excellents remakes – a aujourd’hui fusionné avec le côté Blizzard d’Activision Blizzard. À partir de ce moment, le développeur sera «entièrement dédié aux jeux et initiatives Blizzard existants». Cela signifie qu’il ne fonctionnera plus en tant que studio principal au sein de l’organisation.

Un représentant a déclaré à GamesIndustry: « Après avoir collaboré avec Vicarious Visions pendant un certain temps et développé une excellente relation, Blizzard a réalisé qu’il y avait une opportunité pour [Vicarious Visions] pour fournir un soutien à long terme. «

C’est peut-être un peu dommage compte tenu de la qualité des remakes susmentionnés du studio, mais j’espère que l’équipe pourra aider à renforcer la production de Blizzard. Après tout, la société a beaucoup à faire en ce moment, avec Overwatch 2 et Diablo 4 actuellement en développement.