Crash Bandicoot: en fuite! jeu lancé pour les utilisateurs Android et iOS: tout ce que vous devez savoir

26 mars 2021 18:01:40 IST

Candy Crush Le célèbre développeur de jeux vidéo King a annoncé le lancement de Crash Bandicoot: en fuite! pour les utilisateurs iOS et Android en collaboration avec Activision Blizzard. Avec ce jeu, les deux sociétés collaborent pour la première fois. Le jeu, disponible gratuitement, a été lancé le jeudi 25 mars. Selon le communiqué de presse, les joueurs du jeu comme Crash et Coco vaincront les hommes de main du Dr Neo Cortex.

Rejoignez Crash et Coco dans leur mission de sauver le multivers, avec des niveaux épiques et des combats de boss, des courses multijoueurs, votre propre QG de l’île, et plus encore @CrashOnTheRun.

Maintenant en direct sur iOS et Android: https: //t.co/0g3a0VKBTY pic.twitter.com/RjCTUZBdbH

– Activision (@Activision) 25 mars 2021