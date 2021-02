Crash Bandicoot célébrera son 25e anniversaire avec des «  événements amusants  »

Une version PlayStation 5 native de Crash Bandicoot 4: il est temps Ce ne sera pas la seule chose que vous verrez d’Activision cette année alors que l’éditeur se prépare à célébrer le 25e anniversaire du célèbre personnage. Taquinée dans un article de Business Wire, la série aura d’autres «événements amusants» tout au long de l’année pour célébrer l’anniversaire marquant du bandicoot. Le site s’arrête avant de révéler plus d’informations, mais il semble qu’il pourrait bien y en avoir plus pour les fans de la franchise.

Une chose que les annonces supposées ne seront probablement pas, cependant, est le retour de Crash Bash. Lors de notre entretien exclusif avec le producteur créatif Lou Steddert, nous nous sommes posé la question de savoir si lui aussi fera un retour triomphant. L’employé de Toys for Bob a simplement ri et a répondu: « C’est une question pour une autre personne. Honnêtement, je ne sais pas, mec. Il a ses fans, et c’est un jeu amusant. »

En attendant que ces « événements amusants » aient lieu, la mise à niveau de la PS5 vers Crash Bandicoot 4: It’s About Time arrivera le 12 mars 2021. Elle propose une résolution 4K à 60 images par seconde ainsi que la prise en charge de l’audio 3D, les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense et la fonction Cartes d’activité de la console PS5. Pas une mauvaise liste d’ajouts du tout. Que voulez-vous voir de Crash Bandicoot en 2021? Partagez vos espoirs et vos rêves dans les commentaires ci-dessous.