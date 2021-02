Crash Bandicoot 4 se dirige vers la PS5 et la Xbox Series X en mars

Teslacigs Box Invader 4X - Teslacigs Couleur : Blanc - Blanc

Box Invader 4XL'Invader 4X de Teslacigs est le Mod double accu le plus léger et compact de la série Invader avec son poids de 75,5 g. seulement grâce à sa conception en PC et en ABS.L'Invader 4X peut délivrer une puissance maximale de 280 watts et fonctionne avec deux accus 18650 (non fournis). Il se dote