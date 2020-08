"Crash Bandicoot 4: il est temps" a des niveaux rétro ultra lourds

Excellente nouvelle pour les fans de crash: dans le flux en direct de la soirée d’ouverture de la Gamescom, le développeur Toys for Bob a révélé que “Crash Bandicoot 4: It’s About Time” aura des niveaux rétro à couper le souffle. Même le déverrouillage de ces niveaux devrait présenter aux joueurs un véritable défi.

Dans le flux en direct d’hier de la Gamescom 2020, le blaireau de sac probablement le plus célèbre au monde ne pourrait bien sûr pas manquer. Cependant, Crash n’avait apparemment pas remarqué que la Gamescom ne se déroulait que numériquement cette année et était perdue dans les halls d’exposition vides de Cologne. Geoff Keighley, l’hôte de la soirée d’ouverture de la Gamescom, a eu une interview avec Lou Studdert, le producteur du développeur Toys for Bob. Il a révélé qu’il y aura des niveaux rétro ultra lourds dans “Crash Bandicoot 4”, les soi-disant niveaux de bande flashback.





Quand Crash et Cortex étaient amis

Selon Studdert, les niveaux de bande de flashback sont une sorte d’aperçu du passé de la série “Crash Bandicoot”. Les niveaux jouent même avant les événements du “Crash Bandicoot” original. À l’époque, Crash et Dr. Neo Cortex est toujours amie, a expliqué Studdert dans une interview.

Les niveaux de bande flashback sont des passages de plate-forme 2D difficiles. Les joueurs doivent estimer exactement à quelle heure et dans quel ordre ils doivent détruire les caisses en bois. De plus, une précision extrême est requise lors du saut, car entre les boîtes en bois inoffensives se trouvent également des boîtes nitro hautement explosives.

Même débloquer les niveaux rétro est un défi

Pour accéder aux niveaux rétro, les joueurs doivent collecter des bandes flashback à différents niveaux. Cependant, les joueurs ne peuvent récupérer les cassettes vidéo que s’ils les ont atteintes sans mourir. L’accès difficile aux bandes flashback est, selon Studdert, un hommage aux niveaux de la Route de la Mort de la trilogie “Crash Bandicoot”. Afin de débloquer les routes de la mort spéciales, les joueurs des jeux précédents de la série devaient également accéder à une plate-forme spéciale sans mourir.