Crash Bandicoot 4 Dev s’est enrôlé pour Call of Duty, Er, Duty

Aimez-le ou détestez-le, Call of Duty est un mastodonte qui engloutit rapidement toutes les ressources d’Activision pour se maintenir. Vous avez peut-être lu récemment sur l’événement Call of Duty: Warzone, qui a vu la carte originale de Verdansk détruite et remplacée par une alternative des années 80. Cela a été conçu pour coïncider avec une nouvelle saison de contenu, et bien sûr, des plans sont ajoutés tout le temps.

Maintenant, une autre filiale, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le développeur Toys for Bob, a été sollicitée pour aider. Le studio a été déployé spécifiquement sur Warzone, comme l’a confirmé un Twitter poste par l’équipe. Malheureusement, le groupe a également subi une série de licenciements, avec un certain nombre d’anciens collaborateurs poster qu’ils ont été relâchés.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles le prochain jeu Call of Duty, qui devrait sortir sur PlayStation 5 et PS4 plus tard cette année, n’est pas au bon endroit. Alors que les rumeurs proviennent des «initiés» des médias sociaux, la suggestion est qu’Activision a déjà mis en place une feuille de route de reprise car il ne s’attend pas à ce que le titre soit lancé sans heurts. De toute évidence, la pandémie aura gravement affecté ses plans.

On ne sait pas si la décision de déployer Toys for Bob sur Warzone est liée à ces fuites, mais pratiquement tous les studios d’Activision travaillent maintenant sur la franchise à la première personne. Autant que nous sommes impressionnés par le soutien post-sortie de Call of Duty, il y a un argument sur cette preuve que ce qu’il fait peut ne pas être pratique pendant beaucoup plus longtemps.