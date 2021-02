Crash Bandicoot 4 date de sortie sur Nintendo Switch, PS5 et XBSX

Activision annonce la date de sortie de Crash Bandicoot 4 sur Nintendo Switch, PC et consoles de nouvelle génération. Et ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas à attendre longtemps.

Si vous êtes de ceux qui attendent la mise à jour, l’amélioration ou la nouvelle version de vos jeux préférés pour arriver sur les nouvelles consoles, vous avez de la chance. Parce qu’Activision nous a enfin laissé le Date de sortie de Crash Bandicoot 4 sur Nintendo Switch, PC, PS5 et Xbox Series S | X.

Grâce aux réseaux sociaux et à son blog officiel, la société a confirmé que le jeu atteindra la plupart des plateformes le 12 mars. On le verra ce jour-là sur les consoles Nintendo, Sony et Microsoft. La version PC devra attendre encore un peu. En outre, ce sera exclusif à Battle.net, Donc, l’ail et l’eau.

Que pouvons-nous attendre du jeu dans ses versions de prochaine génération? C’est-à-dire sur PS5, sur Xbox Series X | S et sur PC (pas sur Nintendo Switch). Eh bien, fondamentalement, une résolution 4K qui sera native à 60 images par seconde de moins dans le cas de la Xbox Series S, ce qui sera un redimensionnement à cette résolution. Bien sûr, dans la version PC, vous devez être connecté à Internet pour pouvoir y jouer.

Si vous faites partie de ceux qui ont déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, des améliorations seront apportées à la prochaine génération totalement gratuit. Eh bien, si vous n’êtes pas japonais, car dans le cas du Japon, il y aura un supplément. Des choses à leur sujet, ne nous regarde pas …

Donc tu sais. Vous pouvez passer par les différents magasins numériques pour le réserver si vous le souhaitez. Dans le cas des PS5, Xbox Series et PC, le prix recommandé est de 59,99 €. Dans le cas de Nintendo Switch, c’est un peu moins cher, 39,99. Pour notre part, nous vous avons déjà dit ce que nous pensions du jeu à son époque. Et vous avez l’analyse sur le Web.