"Crash Bandicoot 4" Arrive sur Switch, PS5 et Xbox Series X / S en mars

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sortira le 12 mars sur PS5, Xbox Series X / S et Nintendo Switch. Un peu plus tard, le blaireau de sac rendra également les PC dangereux. Cependant, il n’y a pas encore de date de sortie spécifique.

Sur PS5 et Xbox Series X, les joueurs peuvent s’attendre à des actions de saut et de course de première classe en résolution 4K native et avec un 60 FPS fluide. Sur la Xbox Series S, il n’y a « que » 4K upcaled, mais 60 images par seconde sont également incluses ici. Les propriétaires de consoles de nouvelle génération bénéficieront bien sûr également de temps de chargement plus rapides et l’audio 3D est également pris en charge. Activision ne mentionne pas les données de performance de la version Switch dans le communiqué de presse sur «Crash Bandicoot 4».

Fonctionnalités PS5 exclusives et mise à niveau gratuite de nouvelle génération

Les possesseurs de PS5 pourront même utiliser quelques fonctionnalités exclusives dans « Crash Bandicoot 4 ». Le jeu prendra en charge les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense ainsi que les cartes d’activité de la PS5. Ces derniers sont particulièrement intéressants pour les chasseurs de trophées, car les cartes vous permettent de sauter directement à certains défis.

Si vous possédez déjà « Crash Bandicoot 4 » pour PS4 ou Xbox One, vous pouvez mettre à niveau le jeu vers la version nouvelle génération gratuitement. Les règles de mise à jour habituelles s’appliquent sur PlayStation: toute personne possédant « Crash Bandicoot 4 » peut télécharger la version PS5 gratuitement depuis le PlayStation Store. Malheureusement, si vous avez le jeu sur disque, vous ne recevrez une mise à niveau que si vous avez une PS5 avec un lecteur optique. Le disque doit toujours être inséré ici lors du jeu, ce qui n’est pas possible avec l’édition numérique de la PS5. Sur Xbox Series X / S, la fonctionnalité Smart Delivery garantit que vous recevez automatiquement la version correcte pour votre console.

Les sauvegardes peuvent être transférées sur des consoles de nouvelle génération

Les jeux sauvegardés sur PS4 et Xbox One devraient également pouvoir emmener les joueurs sur les consoles de nouvelle génération. Cela fonctionne sur la PlayStation en téléchargeant vos données de jeu PS4 dans le cloud, puis en les téléchargeant à partir du cloud sur la PS5. Les propriétaires de Xbox Series X / S l’ont encore plus pratique. Tout ce que vous avez à faire est de démarrer le jeu et les sauvegardes seront automatiquement synchronisées.