Crash avec deux véhicules de police: la manifestation à Leipzig s’intensifie

L’ambiance dans le quartier de Connewitz à Leipzig est chaude. Au cours de la semaine, plusieurs maisons vides sont occupées et déblayées. Vendredi, les manifestants se battent ensuite dans des batailles de rue avec la police.

À Leipzig, une manifestation spontanée s’est intensifiée vendredi soir dans le quartier alternatif de gauche de Connewitz. Selon la police, des pavés et des briques masqués ont été lancés sur un poste de police et les services d’urgence sont arrivés, des poubelles ont été incendiées et des barricades en feu ont été placées sur les rails du tramway. “Une pierre massive a été jetée sur nos forces et nos véhicules”, a rapporté une porte-parole de la police. Elle n’a pas encore été en mesure de dire si des fonctionnaires ont été blessés. Il n’y a eu aucune arrestation au début. La police a utilisé du gaz irritant contre les manifestants. Selon les observateurs, des pistolets grenades auraient également été utilisés.

Le contexte de la démo qui n’a pas été enregistré était dû à des occupations de maison. Au cours de la semaine, une occupation d’une maison vide à l’est de Leipzig par la police a pris fin. Vendredi après-midi, des militants ont rapporté un autre casting à Connewitz sur Twitter. La police y était également de service dans l’après-midi. Il y a déjà eu une manifestation jeudi, et il y a eu également des affrontements avec la police.

Une centaine de personnes s’étaient rassemblées pour la manifestation spontanée – presque toutes vêtues de noir et cagoulées. Des pétards et des roquettes ont volé, puis l’ascenseur a commencé à se déplacer rapidement vers un poste de police. Des pierres et des sacs de peinture ont volé contre les fenêtres du poste de police. La police a ensuite augmenté le nombre de ses services d’urgence.

Deux voitures de police se sont percutées à grande vitesse, ce que les manifestants ont rencontré avec des rires et d’autres pierres. Après environ trois quarts d’heure, la situation s’est calmée. La police a également utilisé un hélicoptère. Les résidents locaux ont aidé à enlever les barricades faites de panneaux de signalisation et de poubelles incendiées des rues. Le quartier de Connewitz est le centre de la scène de gauche de Leipzig. Une autre manifestation a été enregistrée samedi soir et la police s’attend à de nouvelles émeutes.