Crank Yankers Saison 6 Episode 19 Date de sortie, spoilers, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent vraiment la date de sortie de l’épisode 19 de la saison 6 de Crank Yankers. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents et maintenant tous les fans de cette série sont vraiment très excités de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour obtenir tous les détails possibles, de nombreux fans de cette émission la recherchent vraiment partout sur Internet. Nous voici donc avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 19 de la saison 6 de Crank Yankers. Comme Où diffuser cette série, Cast détails et bien d’autres. Alors lisez-le jusqu’à la fin et vous obtiendrez tous les détails concernant cet épisode à venir.

C’est une émission de télévision américaine et c’est une série animée. Cette série a été créée par Adam Carolla, Jimmy Kimmel, Daniel Kellison et Jonathan Kimmel. Le premier épisode de cette émission est sorti le 2 juin 2002 et après sa sortie, cette animation a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série est tout au sujet de vrais appels téléphoniques « manivelles » à de vraies victimes. Des marionnettes sont ajoutées en tant qu’« acteurs » pour donner un support visuel à ce qui se passe dans les appels téléphoniques. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent vraiment la date de sortie de l’épisode 19 de la saison 6 de Crank Yankers. Alors sachons-le.

Crank Yankers Saison 6 Épisode 19 Date de sortie

Maintenant, nous allons enfin révéler la date de sortie de l’épisode 19 de la saison 6 de Crank Yankers. Le nom de cet épisode est Bobby Brown, Heidi Gardner & Jimmy Kimmel et il sortira le 3 août 2022. Comme vous pouvez clairement le voir, votre attente pour cet épisode va enfin se terminer très bientôt.

Où diffuser Crank Yankers?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Comedy Central. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes en ligne comme Prime Video, iTunes et Vudu. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez y accéder ici.

Liste des épisodes de la saison 6

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Jimmy Kimmel, Annie Murphy et Iliza Shlesinger

Adam Carolla, Punkie Johnson et Melissa Villasenor

Chelsea Peretti, Heidi Gardner et JB Smoove

Jimmy Kimmel, Wanda Sykes et Kathy Griffin

Bobby Brown, Natasha Leggero et Paul Scheer

Brian Posehn, Kevin Nealon, Quinta Brunson

Tiffany Haddish, Tracy Morgan, Jimmy Kimmel

Kathy Griffin, Trixie Mattel et Chelsea Peretti

Immy Kimmel, Bobby Brown et Kyle Dunnigan

Wanda Sykes, Adam Carolla et Annie Murphy

Jimmy Kimmel, Annie Murphy et Tiffany Haddish

Tiffany Haddish, Desus & Mero & Jimmy Kimmel

Desus & Mero, Jimmy Kimmel & Natasha Leggero

Wanda Sykes, JB Smoove et Adam Carolla

Jimmy Kimmel, Tiffany Haddish et Ron Funches

Tracy Morgan, Heidi Gardner et Kevin Nealon

Paul Scheer, Wanda Sykes et Adam Carolla

Tiffany Haddish, Meg Stalter et Bobby Moynihan

Bobby Brown, Heidi Gardner et Jimmy Kimmel

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 19 de la saison 6 de Crank Yankers; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour obtenir ce nouvel épisode de cette série animée. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 19 de la saison 6 de Crank Yankers, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

