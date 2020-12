Craig Xen revient avec l’album de 10 titres « Why »

Craig Xen a régulièrement laissé tomber de la nouvelle musique au cours des dernières années et, par conséquent, il a pu créer une base de fans culte qui suit chacun de ses mouvements. L’affilié de XXXTentacion a été en mesure de retrouver son son et est passé de morceaux mélodiques imprégnés de rock emo à des barres sérieuses sur ses expériences passées et une partie de la douleur qu’il a traversée au fil des ans. Sur son dernier projet Pourquoi Xen continue de montrer cette croissance avec un effort de 10 pistes d’une durée de 21 minutes.

En écoutant ce projet, vous entendrez immédiatement une production hypnotique qui est un thème présent tout au long de la bande. Cela en fait une expérience unique pendant que Xen offre des barres solides sur sa vie et les épreuves et les tribulations qu’il a dû endurer. Les fans de longue date de l’artiste apprécieront certainement ce nouvel effort et si vous êtes curieux, vous pouvez le diffuser ci-dessous.

Liste des pistes:

1.Flickin ‘Ash

2. pomme de son oeil

3.Je sais

4. lion rugissant

5. pourquoi

6.Da Vinci

7.The Ranch (feat. Wavy Jone €)

8. outil

9. vraie douleur / triste

10.Fausse culpabilité