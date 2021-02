Craig Robinson présentera une nouvelle sitcom des producteurs de Brooklyn Nine-Nine

La série n’a pas encore de titre, mais elle était auparavant connue sous le nom de Tuer , et il a été créé par Dan Goor et Luke Del Tredici.

Dans un communiqué, Good a déclaré: « Je suis très reconnaissant à NBC et à Universal Television de nous avoir permis de donner à ces personnages et à nos fans la fin qu’ils méritent,

« Quand Mike Schur et moi avons lancé l’épisode pilote pour la première fois à Andy [Samberg]», a-t-il dit:« J’y suis, mais je pense que la seule façon de raconter cette histoire est d’exactement 153 épisodes », ce qui était fou parce que c’était exactement le nombre que Mike et moi avions imaginé.»

Il a ajouté: « Il y a une continuité dans les gens et les histoires et le décor devient son propre organisme et vous ne voulez pas perturber cela. Je pense que vous pouvez [lose a bit of rhythm], et nous le découvrirons à notre retour. »