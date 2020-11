Cradle Games confirme l’arrivée de Hellpoint sur Xbox Series X / S et PlayStation 5

Les propriétaires des versions Xbox One et PlayStation 4 recevront des mises à jour gratuites lors du passage à la prochaine génération

Au milieu de cette année, Jeux de berceau Oui tinyBuild ils se sont alliés pour publier Hellpoint, un RPG d’horreur et de science-fiction. Bien que le titre n’ait pas été exactement un succès incontestable, la création a pu recueillir plusieurs critiques positives, en particulier parmi les fervents fans du style. Âme Eh bien, sans aucun doute, ils ont trouvé un très bon représentant dans cette proposition non publiée. Ainsi, ses managers n’ont pas lésiné sur la programmation post-lancement de l’œuvre mais ont même réalisé des événements pour dynamiser son contenu, démontrant ainsi leur engagement auprès de leurs joueurs.

Un engagement qui, désormais, impliquera la prochaine génération de consoles d’alors, comme le rapporte GamingBolt, Le développeur a confirmé que la Xbox Series X / S et la PlayStation 5 auront leurs versions respectives du jeu vidéo en 2021. Ils ont également veillé à ce que les propriétaires de Les variantes Xbox One et PlayStation 4 pourront passer à la prochaine génération sans frais, étant donné que de telles modifications garantiront des temps de chargement plus rapides, une plus grande stabilité de cadres et une meilleure résolution, disposant également de différents modes pour favoriser l’un ou l’autre selon les préférences de l’utilisateur.

Hellpoint, Nous nous souvenons, il est disponible pour PC, Xbox One, PlayStation 4 et, bientôt, Nintendo Switch, et ses fonctionnalités les plus importantes sont les suivantes:

La station spatiale Irid Novo est une structure géante interconnectée dans laquelle vous trouverez des passages cachés, des mystères, des mystères dans des mystères … et vous devrez tous les résoudre. Au fur et à mesure que vous avancez et entrez dans les coins les plus sombres de la gare, vous rencontrerez différents chemins et des horreurs infinies.

Vous aurez des dizaines d’armes de mêlée et à distance, ainsi que toutes sortes de pièces d’armure, que vous pourrez choisir en fonction de votre style de jeu. Chacune des armes a une capacité spéciale qui est déverrouillée en la maîtrisant.

Plongez-vous dans un monde fascinant ravagé par un cataclysme quantique et profitez d’histoires et de mythologies inspirées du cinéma de science-fiction classique et moderne. Comprend une bande-son qui mettra vos cheveux debout.

La station spatiale orbite en temps réel autour du gigantesque trou noir, donnant lieu à plusieurs événements dynamiques: modifications des attributs et des emplacements des ennemis, apparition de boss, assauts de hordes …

Si vous avez du mal à vous lancer en solo, demandez à quelqu’un de vous rejoindre dans une session coopérative locale ou obtenez de l’aide en ligne. Le butin est partagé et l’expérience du joueur 2 n’est pas seulement sauvegardée, elle est tout aussi intense que celle du joueur principal.

Comme si le défi n’était pas assez compliqué, vous pouvez inviter d’autres joueurs à vous affronter. Il dispose d’un mode PvP multijoueur pour jusqu’à 4 joueurs.

