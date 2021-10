Coyote Lake, le danger d’une relation toxique entre mère et fille

in

Dans une interview exclusive avec Spoiler, la réalisatrice Sara Seligman parle de son premier long métrage, Lac Coyote, film fait en Amérique.

Coyote Lake, le premier film de Sara Seligman. (Photo : avec la permission du lac Coyote)

Deux femmes, une mère et une fille, gèrent une auberge située à côté d’un lac frontalier. Mais au-delà d’être un paysage touristique ou d’aventure apparent, Ce site est un lieu de passage pour ceux qui fuient ou commettent des violences sans savoir qu’ils y trouveront encore plus de danger aux mains de leurs soignants.

Teresa (Adriana Barraza) est une mère protectrice avec Ester (Camila Mendes), une adolescente qui a appris plus sur la mort que sur la vie grâce à sa mère. Et cela se voit dans le secret qui cache la profondeur du lac : des cadavres jetés par les deux.

Chanceux, ou malheureux ?, de vivre dans une zone où ils peuvent commettre des actions louches en toute impunité car il n’y a pas de loi, sa vie bascule avec l’apparition de deux sujets qui vont devoir tester, sans le savoir, qui est le plus fort dans un environnement où les instincts de survie prévalent.

« Nous vivons une période de violence qui atteint les endroits les moins imaginés et les situations les plus impensables. Cette histoire est née de la relation complexe entre une mère et sa fille qui vivent dans un environnement défavorable où elles sont ou sont les autres. Je voulais que mes personnages principaux soient des femmes car les femmes peuvent aussi faire des films policiers ou à suspense sans devoir tomber dans les bois ou en être les victimes », dit la réalisatrice Sara Seligman à Spoiler.

Teresa et Ester nous amènent également à réfléchir à la toxicité ou à la malsaine de la relation mère-fille. En ce sens, les atmosphères violentes, les circonstances passées et présentes de certaines régions, contraignent à masquer, déformer ou transformer l’amour qui en théorie devrait exister entre ces deux êtres.

« Les relations entre parents et enfants sont très difficiles. Tous ne sont pas ce pur amour des câlins. Il y a aussi des frictions, des affrontements et des questions en raison des différents personnages, ainsi que des environnements dans lesquels ils ont grandi. Dans ce cas, mon travail n’est pas de juger ces femmes mais de les montrer dans la complexité d’un cordon ombilical, qu’il n’est facile pour aucune d’entre elles de rompre ».

Pour que Lac Coyote Si possible, Sara Seligman a dû faire face et contourner une réalité à laquelle de nombreux réalisateurs et scénaristes sont confrontés : être en charge de son propre travail. Lorsqu’elle a présenté le scénario aux producteurs, l’histoire les a séduits au point de vouloir investir dans sa réalisation, mais à condition qu’elle ne soit pas réalisée par elle.

Il lui a fallu près d’une décennie pour réaliser son rêve de réaliser ses débuts. L’attente en valait la peine car il a pu concrétiser son rêve à deux reprises : faire son premier film et avoir Adriana Barraza en vedette.

« Quand j’ai montré l’histoire à Adriana Barraza, elle a adoré. Il m’a beaucoup aidé à monter le projet car il l’a montré à ses contacts, leur a demandé de me faire confiance. Je ne pouvais pas y croire parce que j’ai toujours voulu qu’elle soit l’actrice de mon film ».

Son film pourrait sortir dans les salles américaines courant 2019, ainsi que dans les salles européennes cependant, Sara veut que son travail soit vu au Mexique : « Bien que je vive aux États-Unis, je suis mexicain et je veux que le public mexicain me fasse part de son opinion, je veux aussi que nous sachions comment ceux d’entre nous qui vivent ici racontent des histoires. »

Lac Coyote a été tourné au Texas pendant 15 jours, loin de Falcon Lake, un véritable lac dont Seligman s’est inspiré pour développer son scénario et dont le territoire est contrôlé par le crime organisé.

