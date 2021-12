« Cowboy Bebop » : pourquoi la série Netflix a été annulée

Banggood ET5410 Contrôle numérique Programmable de charge électronique à courant continu professionnel Batterie Testeur de capaci

REMARQUE: pour des raisons pratiques, linterface clavier PS2 a été annulée pour les dernières charges électroniques des séries ET5410, ET5411, ET5420.Descriptifs: Numéro de pièce : ET5410 Charge électronique cc programmable mono/double canal série ET54, UTILISE la puce haute performance, conception haute vitesse et haute précision, fournit une résolution de 1mV.1mA, des performances supérieures, peut être largement appliquée au chargeur, alimentation à découpage, alimentation linéaire, production test de toutes sortes de batteries et dautres industries, instituts de recherche scientifique tels que la recherche et le développement de tests. Caractéristiques: conception humanisée.Écran 2,8 pouces TFT LCD, contenu daffichage riche, prise en charge de laffichage chinois et anglais;Processus de fonctionnement simple et pratique, avec système daffichage dinterface intuitif, facile à utiliser;Il a la fonction de verrouillage des touches pour éviter les erreurs de fonctionnement. charge haute performance : Les modes de mesure de base de CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV sont fournis.Fournir un test de batterie professionnel et un test LED;Mode de test dynamique, peut tester les performances de sortie de puissance dynamique;Le mode de test de balayage peut tester la continuité de la puissance de sortie dans une certaine plage.Mode liste, qui peut simuler divers changements détat chargés ;Test de court-circuit pour simuler un court-circuit de charge ;Le modèle de mesure de lextrémité distan