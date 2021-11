Cowboy Bebop : l’interprète d’Ed parle de son rôle dans la série

« Où est Ed ? » est une question à laquelle l’équipe de production de la nouvelle adaptation en direct de « Cowboy Bebop » a été confrontée depuis le moment où les premières images de cette nouvelle série Netflix ont été révélées, qui est sortie vendredi dernier, attirant toutes sortes de commentaires qui divisent les téléspectateurs et les spécialistes. critiques.

John Cho, Daniella Pineda et Mustafa Shakir ont été les acteurs choisis pour donner vie à Spike Spiegel, Faye Valentine et Jet Black. Cependant, la consternation des fans a été évidente face à l’absence d’Edward Wong Hau Pepelu Tivrusky IV, l’habile hacker du vaisseau Bebop, puisque les mêmes avancées anticipaient la présence d’Ein, son chien bien-aimé Corgy.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Arcane » reçoit le renouvellement de Netflix pour sa deuxième saison

Les fans de « Cowboy Bebop » ont dû attendre de voir toute la première saison pour se rendre compte qu’Ed aura un rôle dans la série, même si le personnage a été présenté comme une sorte de cliffhanger de ce qui nous attend pour la deuxième saison, avec le première performance de la jeune interprète Eden Perkins.

Étant son premier travail devant les caméras, Perkins a partagé quelques mots sur sa perception du personnage dans le spécial « Cowboy Bebop: Unlocked », qui a été publié par Netflix via sa chaîne YouTube officielle : « Ed est un personnage donc incroyable. Elle est si vive et apporte tellement d’énergie partout où elle va.

à tous ceux qui ont demandé « Où est Ed ? » – vous n’avez plus à attendre présentant le nouveau venu Eden Perkins (ils / eux), qui joue le rôle de Radical Ed dans COWBOY BEBOP de Netflix, maintenant en streaming pic.twitter.com/ttnL7xdTVb – Netflix Geek (@NetflixGeeked)

19 novembre 2021





Perkins a exprimé son enthousiasme à l’idée d’assumer un rôle qu’elle considère comme incroyable. « L’un de mes moments préférés d’Ed dans l’anime est définitivement lorsqu’il y a une émeute au Bebop et qu’ils sont méchants avec Ein et qu’Ed se présente, lui donne un coup de tête et commence à le mordre. C’est vraiment incroyable ».

En ce qui concerne ses vêtements au sein de la série, Perkins considère qu’il s’agit d’un costume qui lui donne beaucoup de mobilité, ce qu’il considère en accord avec la personnalité d’Ed. Bien qu’il n’ait fait partie du tournage que pendant une nuit de travail, le jeune interprète a noté que l’équipe de production était très charmante, soulignant son expérience de tournage aux côtés de John Cho.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le studio Castlevania a révélé une proposition pour la série Marvel

«Je suis tellement excité que les gens rencontrent Ed. C’est un personnage tellement génial. Même s’il n’y a qu’une seule scène, elle ajoute beaucoup de personnalité et je trouve ça génial. Je suis très heureux de voir que les gens peuvent la rencontrer et voir à quoi elle ressemble », a conclu Perkins. Netflix n’a pas encore confirmé la deuxième saison de la série.