Cowboy Bebop : John Cho sur l’annulation de la série

Lorsque Netflix a annoncé l’adaptation en direct de »Cowboy Bebop »l’un des anime cultes les plus classiques et les plus considérés, il y avait beaucoup d’attentes pour savoir à quoi ressemblerait la nouvelle émission sur la plateforme de streaming.

Cependant, même en ayant un bon nombre de vues dans sa première, lLa série a reçu de nombreux commentaires partagés par le public et les critiques, conduisant Netflix à annuler la série, ne laissant qu’une seule saison.

À présent Jean Cho, protagoniste qui a donné vie à Spike Spiegel, le légendaire mercenaire de l’espace, a finalement approché l’achèvement de l’action en direct de »Cowboy Bebop ». Lors d’une interview, l’acteur a été interrogé sur ses sentiments concernant son passage dans la série.

« J’ai consacré une grande partie de ma vie à » Cowboy Bebop « . Je me suis blessé en filmant cette émission, alors j’ai pris un an de congé en raison d’une opération et je suis allé en cure de désintoxication, je suis revenu et j’ai terminé l’émission », a déclaré Cho.

L’acteur poursuit en expliquant comment sa vie a changé à cause de la série, déplacer sa famille en Nouvelle-Zélande pendant le tournage. « C’était juste un grand événement dans ma vie et tout d’un coup c’était fini. C’était très choquant quand c’était fini et j’étais dégoûté. »

Même avec l’annulation de l’émission Netflix, qui a été annoncée un mois après sa première sur la plate-forme, John Cho a été encouragé par la réponse des fans en ligne à propos de sa performance Spike.

« J’aurais aimé pouvoir tendre la main à tout le monde et recevoir des câlins. Vous ne pouvez pas faire cela pour le moment, mais … je suis un peu perplexe quant à la façon dont vous pouvez vous connecter avec des personnes que vous ne connaissez pas en faisant votre travail, mais je ne le remettrai pas en question. Je l’apprécierai et le chérirai », a déclaré Cho.

Bien que toujours il n’y a pas de déclaration officielle Quant à la raison pour laquelle Netflix a décidé d’annuler la version live-action de » Cowboy Bebop », les fans pensent que cela était dû aux critiques mitigées de l’émission, ainsi qu’à un nombre pas si élevé de vues sur la plate-forme.

Peu de temps après l’annonce, Cho a simplement tweeté un GIF de Tom Selleck sur « Friends » en haussant les épaules avec la citation « Je vais bien ». L’acteur avait précédemment déclaré qu’il faisait pression pour que la deuxième saison de la série prenne un ton « plus étrange et plus sombre ».

Les fans ont déjà fait savoir à Netflix que sont mécontents de la décision d’annuler cette adaptationIls ont même lancé une pétition en ligne pour sauver la série et la remettre en production, ajoutant un total de plus de 150 000 signatures individuelles de différents utilisateurs.

Alors que le soutien du public est présent, on ignore encore si le service de streaming relancera un jour cet espace Western. La première et unique saison de »Cowboy Bebop » est disponible sur Netflix.