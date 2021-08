Cowboy Bebop : Ils répondent aux critiques de Faye Valentine dans le reboot

Son adaptation en live action n’est pas encore sortie sur Netflix et les fans de « Cowboy Bebop » ont déjà commencé à présenter de vives critiques pour son casting et l’apparence de certains de ses personnages. La série originale est l’idée originale de Shinichiro Watanebe, et à son arrivée à la télévision japonaise en 1997, elle est devenue l’une des productions d’anime les plus populaires de tous les temps.

« Cowboy Bebop » raconte l’histoire d’un groupe de hors-la-loi de l’espace à une époque où l’humanité a réussi à étendre ses domaines dans tout le système solaire. Ce groupe particulier d’anti-héros voyage de planète en planète en tant que chasseurs de primes, affrontant toutes sortes d’adversaires et de situations dangereuses.

Anticipant sa première pour fin 2021, Netflix a présenté cette semaine les premières images officielles de cette nouvelle adaptation, où l’on peut voir John Cho dans son rôle de Spike Spiegel, Mustafa Shakir dans Jet Black et Daniella Pineda dans Faye Valentine.

Pineda, qui a déjà participé à des films comme « Jurassic Park : Fallen Kingdom », a été la cible de vives critiques de la communauté otaku car la tenue de son personnage s’est avérée moins révélatrice que celle de son homologue animé, En plus de ne pas avoir les mêmes proportions corporelles que Faye dans l’anime (qui, il va sans dire, sont irréelles).

A travers son compte Instagram, Daniella Pineda a présenté aux fans de « Cowboy Bebop » une réponse ingénieuse sous la forme d’excuses sarcastiques affirmant que la production cherchait partout une fille de près de deux mètres, avec des seins en double D et avec un deux. -pouce de taille, mais ne pouvant pas le trouver, ils ont dû y recourir.

Pineda assure également que l’équipe de Netflix a essayé d’obtenir une machine à remonter le temps pour modifier d’une manière ou d’une autre leurs informations génétiques par l’intermédiaire de leurs parents, et que le costume « en papier minuscule » qu’il portait au début de la production « a été absorbé par certaines de ses fissures pour ne jamais être capable de récupérer ».

Ce n’est certainement pas la première fois qu’une actrice est fortement critiquée pour son apparence physique dans un grand rôle d’action. Un exemple clair est le rejet subi par Kelly Marie Tran après avoir joué Rose Tico dans « Star Wars: The Last Jedi ». Heureusement, Daniella Pineda a su prendre la situation avec humour et les fans de l’actrice ont manifesté leur soutien à travers les réseaux sociaux.