Cowboy Bebop : Ein joue dans une compilation attachante de bloopers

Après la première attendue de la version live action de « Cowboy Bebop », Netflix continue de présenter les détails de son tournage, cette fois avec une compilation amusante de bloopers dans laquelle Ein, le corgi attachant de l’équipage des chasseurs de primes spatiales, est la vedette principale. .

Au milieu du divertissement, il existe une croyance populaire selon laquelle il est difficile de travailler avec des enfants et des animaux pendant le tournage, et avec cette séquence, Netflix semble être la confirmation du deuxième cas, en raison des difficultés évidentes de l’équipe de tournage à garder l’adorable chien de votre marque lors de vos prises de vue.

Bien avant même que la présence d’Ed dans la série ne soit confirmée, Netflix avait déjà révélé aux fans de « Cowboy Bebop » qu’Ein serait en réalité joué par deux chiens différents, ce qui a sans aucun doute dû présenter toutes sortes de difficultés au moment de réussir vos séquences.

Pour le plaisir de tous, quelques semaines seulement avant la première de la série d’action en direct, Netflix a présenté dans son catalogue l’anime original sorti en 1999, qui est à ce jour l’une des séries les plus emblématiques de l’industrie de l’animation japonaise, qui C’est pourquoi cette nouvelle production a suscité à la fois émotion et inquiétude chez ses fans les plus fidèles.

Avec Andre Nemec comme showrunner et un scénario écrit par Christopher Yost, connu pour ses précédents travaux sur la série « The Mandalorian », la série est soutenue par la société d’animation Sunrise Inc. en charge de la série originale. Le réalisateur d’animation Sinichiro Watanabe a collaboré en tant que consultant créatif, en plus de présenter une bande originale de Yoko Kanno, compositeur original de la série classique.

À travers dix épisodes, « Cowboy Bebop » a présenté John Cho, Daniella Pineda et Moustafa Shakar dans le rôle de Spike Spiegel, Faye Valentine et Jet Black dans sa première saison. Après être apparu dans les dernières minutes de la saison, Netflix a révélé qu’Ed sera joué par le nouveau venu Eden Perkins.